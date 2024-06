Paloma z novim strojem in manj zaposlenimi

V nadaljevanju preberite:

V Sladkem Vrhu bo jutri slavnostno odprtje prenovljene tovarne Paloma, ki naj bi se ga udeležili tudi najvišji predstavniki vlade. V družbi, ki je od leta 2016 v lasti češkega Eco-Investmenta, so v štirih letih izpeljali za 130 milijonov evrov naložb, ki obsegajo nov papirni stroj, dve novi konfekcijski liniji in avtomatizirano skladišče končnih izdelkov. »Verjamemo, da je Paloma zdaj v stanju, da bo konkurenčna še desetletje ali dlje,« pravi predsednik holdinga in nadzornega sveta Eco-Investmenta Milan Fiľo. A posodobitve so oklestile tudi število zaposlenih.