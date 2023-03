Pametna tovarna je tudi del trajnostnega poslovanja

Elektroenergetika je panoga, ki se razvija, obnavlja in širi. Električna energija namreč vse bolj postaja prva izbira med viri energije, saj v kontekstu zelenega prehoda velja za najzanesljivejšega in najbolj trajnostnega. Podjetja, ki razvijajo in izdelujejo rešitve s tega področja, vidijo velike možnosti za razvoj.

S celovitimi rešitvami na dveh področjih obetavnih tehnologij, in sicer v elektroenergetiki in pri obdelavi pločevine deluje tudi podjetje Elpro Križnič iz Slovenske Bistrice. V poslovni enoti EK Electric razvijajo in proizvajajo sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, srednjenapetostnih naprav ter izvedbo elektroinštalacij na objektih in industrijskih linijah. Kot Siemensov tehnološki partner so pooblaščeni tudi za izdelavo sestavov po sistemu preverjene zasnove tipa Siemens Sinvacon S8. V poslovnem segmentu EK Metal obdelujejo pločevino (laserski razrez, prebijanje, upogib, varjenje in površinsko obdelavo kovinskih delov) in z naročniki pri razvoju ali modifikaciji izdelkov sodelujejo od ideje do izvedbe.

Kako ostati strateški partner

»Vlogo strateškega partnerja želimo okrepiti, da bomo lahko našim sedanjim pa tudi novim in potencialnim kupcem še naprej ponujali celovite rešitve na področju izvedbe in vzdrževanja elektroenergetskega sistema SN in NN v elektrodistribuciji, industriji in stanovanjski infrastrukturi, eksplozijsko ogroženih okoljih, obnovljivih virih energije ter pametnih omrežjih,« je povedala Sintija Križnič, direktorica podjetja.

Odgovornost, doslednost in sledljivost so ključne za digitalizacijo procesov.

Pomemben element v tej viziji podjetja je avtomatizacija poslovnih procesov na različnih področjih. »Pri avtomatizaciji proizvodnih postopkov vedno sledimo osnovnim temeljem standardizacije postopkov. Z oblikovanjem standardnega tehnološkega postopka, izdelavo delovnih navodil in navodil za kontrolo postavimo jasne zahteve v proizvodnji. Avtomatizirani stroji, podprti z digitalnimi rešitvami, nam omogočajo brezpapirno vodenje delovnih nalogov prek proizvodnje. Sistem za upravljanje proizvodnje (MES) pa daje informacije o stanju nalogov v proizvodnji, kje se nahajajo, katera faza je končana, katera je naslednja. Prav tako nam digitalizacija proizvodnih procesov omogoča redno spremljanje porabljenega časa in materiala, podatke o izmetu in zastojih strojev,« je pojasnila Križničeva.

Pred dobrim letom so končali tudi investicijo v novo proizvodno lokacijo, ki temelji na konceptu pametne tovarne. »Z idejo pametne tovarne smo se srečali leta 2019, ko smo bili povabljeni v ZDA na ogled primera dobre prakse. Nad videnim smo bili več kot navdušeni in tako se je rodila ideja o postavitvi lastne pametne tovarne. Prakso smo podprli tudi z znanjem iz teorije in se na tem področju tudi usposobili,« je povedala sogovornica.

S treh lokacij v pametno tovarno

Gradnjo pametne tovarne, ki so jo financirali s kombinacijo lastnih in razpisnih sredstev, so začeli junija leta 2020, s ciljem, da se preselijo na začetku leta 2022. Na takratnem sedežu podjetja v Slovenskih Konjicah so bili v veliki prostorski stiski, njihovo delo pa je potekalo na kar treh lokacijah – s tem povezani logistični izzivi so bili še dodatna motivacija, da so postavljene roke uresničili. »Konec novembra 2021 smo tako najprej preselili proizvodnjo EK Metal, ki je bila prej na območju bivšega Lipa v Slovenskih Konjicah, konec leta 2021 pa še proizvodnjo EK Electric ter upravo, ki sta bili v Zečah,« je povedala Križničeva.

Pametna tovarna ima slabih 15.000 kvadratnih metrov. Za kovinsko proizvodnjo je na voljo avtomatiziran strojni park z digitaliziranimi poslovnimi procesi, od elektroproizvodnje pa v njej poteka izdelava, sestava in ožičenje nizkonapetostnih in srednjenapetostnih stikalnih in krmilnih naprav.

Novi objekt so zasnovali po načelih trajnostne filozofije. Tovarna poleg elementov Industrije 4.0 vključuje elemente trajnostne politike delovanja in poslovanja. Objekt je opremljen s pametnimi sistemi upravljanja razsvetljave, ogrevanja, prezračevanja, zagotavljanja tople vode in podobno.

»V podjetju podpiramo trajnostni razvoj. Zavezali smo se k odgovornemu ravnanju do okolja, zaposlenih in družbe. To se kaže v samopreskrbi z električno energijo s pomočjo sončne elektrarne z močjo 750 kW, ki je opremljena s hranilnikom – baterijo. Trenutno jo širimo. Postavili smo električne polnilnice, uvedli ukrepe za varčevanje z elektriko in vodo, uporabljamo deževnico, uredili smo sistem za zmanjševanje in ločevanje odpadkov. Biti trajnostno odgovoren je za nas pomembna moralna vrednota, ki zagotavlja lepši svet tako nam kot našim zanamcem,« je poudarila Sintija Križnič.

Večja usmerjenost h kupcu

Koncept pametne tovarne in industrije 4.0 omogoča večjo usmerjenost h kupcu ter individualizacijo proizvodov, pravijo v podjetju. Uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo avtomatiziranega skladišča, s katerim so avtonomno povezani CNC-stroji, sistem pa krmilijo ustrezne programske rešitve. Pri tem so ključni avtomatizacija in robotika, digitalizacija proizvodnih in poslovnih procesov, kibernetska varnost, sistemski nadzor nad procesi, internet stvari in rešitve v oblaku.

Podobno kot druga industrijska podjetja se tudi v Elpro Križnič spopadajo s težavami pri zaposlovanju ustrezno kvalificiranih sodelavcev. »Trenutno je iskanje zaposlenih, ki imajo zadostne kompetence za izvajanje dela in hkrati vrednote, ki so skladne z našimi, velik izziv. Že več let primanjkuje strokovnjakov na področju elektroenergetike, ki so jedro velikega dela naše dejavnosti. Naše podjetje pa raste. Zato v prvi vrsti potrebujemo zaposlene, ki so strokovnjaki na svojem področju, saj bomo le tako lahko nadaljevali dobro delo tudi v prihodnje. Glavni profili, ki jih zaposlujemo so elektrikarji, elektroinštalaterji, elektrotehniki, CNC-operaterji (področje laserskega razreza in upogiba), varilci, razvojni inženirji elektrotehnike, inženirji strojništva,« je povedala Križničeva.

O podjetju

Elpro Križnič je leta 1989 nastal iz odločitve Iva Križniča, da se poda na samostojno podjetniško pot. Kot uspešen prodajnik v takratnem konglomeratu IMP je želel več svobode in možnost za napredek. Leta 2016 sta vodenje podjetja prevzeli hčeri. Največ poslujejo na slovenskem trgu ter v Avstriji, Italiji in Nemčiji. Ponosni so, da jih kupci prepoznajo kot prilagodljivega in odzivnega strateškega partnerja.