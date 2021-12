Partnerstvo s podjetjem NFON vam ponuja priložnost za zaslužek

NFON spada med deset najbolj inovativnih podjetij v Evropi na področju IP-telefonije in poenotenih komunikacij (raziskava družbe Frost & Sullivan). Poleg tega v svojem oblačnem telefonskem sistemu Cloudya, ki ga uporablja že več kot 40.000 evropskih podjetij, nenehno razvija nove funkcije.

Z dolgoletnim razvojem in lastno infrastrukturo lahko NFON ponudi vrhunske rešitve za širok krog podjetij. Zagotavlja popolno varnost in zanesljivost poslovnih komunikacij, ki jih upravlja oprema na oddaljeni lokaciji.

Partnerski program z veliko koristmi

Bi strankam tudi vi radi ponudili vodilni sistem za telefonijo v oblaku Cloudya ter širok nabor dodatnih rešitev, s katerimi lahko sistem nadgradite glede na potrebe naročnika? Obiščite spletno stran NFON ter spoznajte telefonijo in premium rešitve.

Če razmišljate o dodatni ponudbi in možnosti zaslužka, ima NFON poseben program za partnerje. Partnerstvo omogoča dodatne prihodke in atraktivno plačilo bodisi iz naslova novih strank ali kot »upsell« obstoječim. Ko postanete partner podjetja NFON, skupaj določita sheme plačil, pri čemer so na voljo različni modeli, provizije in veleprodaja.

Da bodo stranke zadovoljne in z vami ostale še dolgo po začetku sodelovanja, jim boste morali ponuditi vso podporo, pri tem pa lahko računate na podporo podjetja NFON. Poleg tega ponujajo usposabljanja za partnerje, na katerih ti prejmejo obsežna navodila. Kot rečeno NFON zagotavlja redna usposabljanja ter profesionalno tehnično certificiranje in namenske webinarje s spletnim certifikatom.

Zakaj postati partner NFON?

NFON je vodilni ponudnik telefonije v oblaku - postanite partner NFON, ker želite delati z najboljšimi. Pridružite se jim in strankam ponudite najboljše storitve v oblaku.

NFON je tehnološki pionir, ki s sedežem v Nemčiji že več kot desetletje evropskim podjetjem omogoča neprekosljivo telefonijo v oblaku.

NFON je sinonim za svobodo komunikacije - komunicira drugače in vam ponuja prednosti z močno blagovno znamko in podporo.

Več o programu za partnerje najdete TUKAJ. Prijavite pa se lahko na povezavi Postanite partner.

