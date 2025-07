Ali LeBron James res ne mara igrati z Luko Dončićem?

V svetu lige NBA, kjer se govorice širijo s svetlobno hitrostjo, je odjeknila novica, ki bi lahko pretresla temelje ekipe Jezernikov in Los Angelesa. Kljub solidni kemiji, ki so jo na igrišču kazali Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves, naj bi bilo v zakulisju povsem drugače. Priznani novinar John Gambadoro je v oddaji Burns and Gambo Show razkril, da največja zvezdnika ekipe nista zadovoljna z igranjem ob slovenskem asu.

»LeBron ne mara igrati z Luko,« je dejal Gambadoro in dodal: »Reaves ne mara igrati z Luko. Reavesu ni všeč, da dobi žogo dve sekundi pred koncem napada.« Te trditve so presenetljive, saj James v javnosti nikoli ni kritiziral Dončića, temveč je večkrat pohvalil njegovo igro. Gambadoro meni, da se James morda prvič v karieri spopada z dejstvom, da ni več nesporni vodja ekipe. »To je zdaj Lukova ekipa,« je poudaril in namignil, da se bodo Jezerniki v prihodnje osredotočili na gradnjo moštva okoli Dončića, ne Jamesa.

Treba je poudariti, da je novinar, ki je to izjavil, "insajder" v ligi NBA, a pokriva Sonca iz Phoenixa in ne ekipe iz mesta angelov.

Poudariti je treba, da novinar, ki je to izjavil, je insajder v ligi NBA, a pokriva Sonca iz Phoenixa in ne ekipe iz mesta angelov. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Ta domnevni notranji razkol postavlja v novo luč dogajanje okoli pogodbe LeBrona Jamesa. Kot ugotavlja Brian Windhorst z ESPN, so se pri zlato-vijoličastih nenavadno molčeče odzvali na to, da je James potrdil zadnje leto svoje pogodbe. »Ko je LeBron lani podaljšal pogodbo, je Rob Pelinka, športni direktor ekipe, napisal hvalospev v 115 besedah. Včeraj pa ni bilo nobene izjave,« je opozoril Windhorst. To po njegovem mnenju kaže, da vodstvo na Jamesa gleda kot na »potečen kontrakt« in da njegova menjava ni več nemogoča.

Medtem ko naj bi bila prihodnost Dončića v Los Angelesu z dolgoročno pogodbo, ki jo pričakujejo avgusta, zacementirana, pa je uganka tudi Austin Reaves. Trditve o njegovem nezadovoljstvu so v nasprotju s statistiko. Kot navaja analiza portala Fadeaway World, so bile Reavesove številke ob Dončiću dejansko boljše.

Njegovo povprečje točk se je zvišalo z 19,8 na 21,0 na tekmo, izboljšal pa je tudi odstotke meta iz igre (s 45 odstotkov na 47,9 odstotka) in za tri točke (s 36,2 odstotka na 40,2 odstotka). Kljub temu, da sta z Dončićem obrambno ranljiv par, kar je v končnici izkoristila Minnesota, je Reaves sam zavrnil pomisleke o njunem sodelovanju.

Zdi se, da so Lakersi na razpotju. Prihodnost je očitno v rokah slovenskega zvezdnika, a ta nova hierarhija povzroča nemir pri uveljavljenih zvezdah. FOTO: Petre Thomas/Reuters

Zdi se, da so Lakersi na razpotju. Prihodnost je očitno v rokah slovenskega zvezdnika, a ta nova hierarhija povzroča nemir pri uveljavljenih zvezdah. Medtem ko se je še pred kratkim govorilo o morebitni menjavi Reavesa, je zdaj v središču pozornosti vprašanje, ali bo »kralj« James ostal v mestu angelov, ali pa je zvezdniški trio, še preden je zares zaživel, obsojen na razpad.