Pet praktičnih nasvetov in idej za več prometa v vaši spletni trgovini

Na konferenci, ki jo vsakoletno organizira spletna agencija IT Melona, so predavatelji predstavili najnovejše trende v digitalnem marketingu. Svoje misli so pospremili s praktičnimi primeri in koristnimi nasveti.

Od petih bistvenih lastnosti uspešnih spletnih trgovin do tega, kako lahko izbira influencerjev (vplivnežev) pozitivno ali negativno vpliva na prepoznavnost blagovne znamke, vsebine so bile primerne tako za izkušene podjetnike, kot tudi za tiste, ki v ta svet šele vstopajo. Govora je bilo tudi o pomembnosti in moči videa ter kako ustvariti besedila, ki pritegnejo pozornost.

Dogodka pa se je udeležil tudi Ivo Boscarol, eden najbogatejših Slovencev, ki je glede digitalnega marketinga zanimivo dejal, da je »v 30 letih sprejel le eno odločitev, kar se tiče marketinga«. S svojim odgovorom je nasmejal vse prisotne, nato pa s simbolično obarvano gesto poskrbel še za lep zaključek dogodka.

FOTO: Ivo Boscarol in ekipa IT Melone.

Pet zakonitosti uspešne spletne trgovine

Roman Čretnik, specialist za digitalni marketing in eden izmed soustanoviteljev IT Melone, je v uvodnem predavanju najprej pojasnil, kaj je večini kupcev na spletu najbolj pomembno. Dejal je, da so ključni naslednji dejavniki: enostavnost plačevanja, raznolikost izdelkov, sledenje pošiljkam, brezplačna poštnina in možnost izbire načina dostave.

Nato pa je še pojasnil, kaj naj bi bilo pomembno vsem, ki imajo ali upravljajo spletno trgovino. To so; SEO optimizacija (optimizacija spletnih strani), kakovosten dizajn, varnost in zaupanje, enostavna plačila in dostava ter avtomatizacija ponavljajočih se procesov.

Ključna stvar pri SEO optimizaciji je visokokakovostna in uporabna vsebina, ki ustreza potrebam uporabnikov, je dejal Čretnik. Vsebina mora vsebovati ustrezne ključne besede za izboljšanje vidnosti v iskalnikih. Poleg tega so za algoritme iskalnikov pomembne tudi verodostojne notranje in zunanje povezave, smiselno poimenovanje slik, jasni naslovi strani in hitrost nalaganja spletne strani ali trgovine.

Za kakovosten dizajn naj bi se podjetja ravnala po načelu 'manj je več'. To pomeni, da mora biti spletno mesto čisto - ne sme biti nasičeno. Poleg vizualne privlačnosti, pa morajo biti spletna mesta predvsem prilagojena za mobilne telefone (mobile first). Čretnik je dejal, da se danes večino nakupov v spletnih trgovinah vrši prek mobilnih telefonov. To je eden izmed trendov, na katerega morajo biti podjetja pozorna in se nanj odzvati.

Pomembna sta tudi varnost in zaupanje, saj se morajo kupci pri nakupih prek spleta počutiti varne. Za zagotavljanje varnosti med drugim skrbi SSL certifikat. To je digitalno potrdilo, ki potrjuje identiteto spletnega mesta in omogoča šifrirano povezavo. Zagotovo pa pomagajo tudi enostavni in pregledni pogoji poslovanja podjetja, garancije in možnost vračila.

Kupci na spletu imajo radi enostavna plačila in dostavo, je pojasnil Čretnik. V praksi to pomeni čim manj korakov pri postopku nakupa, transparentnost, jasna navodila ter čim več načinov plačila in dostave, med katerimi lahko kupec izbira.

Avtomatizacija ponavljajočih se procesov pa je pomembna predvsem za podjetja sama, saj lahko s tem prihranijo veliko časa in energije. Avtomatizirajo lahko denimo razna obvestila za kupce, po prodajne aktivnosti, knjiženje zaloge in tako naprej.

Influencer lahko zviša (ali zniža) vrednost blagovne znamke

»Influencerji (spletni vplivneži) so ogledalo podjetja, česar se veliko podjetij premalo zaveda,« je dejala ustvarjalka vsebin, voditeljica in influencerka Tanja Kocman. Pojasnila je, da bi si morali naročniki vzeti več časa in bolj podrobno spoznati svoje influencerje, saj so ti obraz podjetja.

Pri takšnih sodelovanjih ni pomembno le število sledilcev nekega influencerja, bolj je pomembno, da se njegove vrednote in osebnost ujemajo z vrednotami in cilji podjetja. Težava lahko denimo nastane, če neko podjetje, ki promovira veganske ali vegetarijanske izdelke, sodeluje z nekom, ki se ne prehranjuje na tak način.

Si predstavljate, da bi določen influencer najprej objavljal slike izdelkov omenjenega podjetja, nekaj ur kasneje pa še slike, kako se masti s klobasami? Verjetno ne bi izpadel najbolj verodostojen, zagotovo pa bi s tem zniževal vrednost blagovne znamke podjetja.

Kocmanova pravi: »Postavite kvaliteto nad kvantiteto, ko pride do izbire influencerjev.« Pri tem novem trendu morajo biti podjetja pozorna na vzajemno razumevanje vrednot in ciljev obeh deležnikov.

Če nimate videa, vas praktično ni

Ena izmed tem, o kateri je bilo govora na marketinški konferenci 9. Digitalni laboratorij, je bila tudi moč videa. V predavanju z naslovom 'Če nimate videa, vas praktično ni', je Tim Zupančič, ustanovitelj podjetja Zupančič Design, pojasnil, kako pomemben je video v digitalnem marketingu.

V uvodu je Zupančič seznanil z nekaterimi številkami. Ste denimo vedeli, da skupno uporabniki TikToka povprečno preživijo 198 milijonov ur na dan na tem socialnem omrežju? Ali pa, da je kar 82 odstotkov globalnega internetnega prometa v video obliki?

Poleg tega velja, da se lahko podjetja z videom predstavijo na enostaven in razumljiv način ter da lahko dober video močno vpliva na čustva gledalcev. Tudi pozornost gledalcev je vedno krajša, video pa lahko ponuja zelo interaktivno vsebino, če je seveda dobro narejen. Kako pa narediti dober video?

Zupančič je pri ustvarjanju videoposnetkov izpostavil predvsem tri glavne stvari: svetloba, stabilizacija in pravilo 30 stopinj. Pretemna slika lahko popači barve in detajle, poleg tega lahko s svetlobo ustvarjamo želeno atmosfero in denimo občutek mraza ali toplote. Stabilizacija poskrbi za profesionalen videz videa. Pravilo 30 stopinj, kjer se kader pri vsaki sceni premakne za 30 stopinj, pa poskrbi, da posnetki iste scene ne videz monotono.

Kako ustvariti atraktivna besedila?

Jasmina Strašek, vodja marketing oddelka pri podjetju IT Melona, je v svojem predavanju predstavila nekaj nasvetov, kako ustvariti kreativna in atraktivna besedila. Poudarila je pomen 'kavlja' ali 'trnka' (ang. hook, slovenski prevod koncepta služi zgolj za lažjo vizualizacijo), s katerim 'ujamemo' pozornost bralca, da bi nadaljeval z branjem.

Bralčevo pozornost lahko denimo pridobimo z naslednjimi načini; presenetljivo dejstvo ali statistika, provokativno vprašanje ali vprašanje, ki spodbudi razmišljanje, zanimiv citat, humor ali satira, občutek nujnosti ali skrivnostnosti in tako naprej.

Zagotovo je najbolj popularen način zadnjih nekaj let navajanje preprostih rešitev v obliki seznamov oziroma pretirano poenostavljanje v kombinaciji z nekaterimi drugimi tehnikami. Denimo: 'To je 5 živil, zaradi katerih ne morete shujšati', '10 načinov kako obogateti' ali '7 stvari, ki jih morate storiti pred zimo'.

Ta oblika pisanja je priljubljena, ker bralcem omogoča hitro pregledovanje vsebine in enostavno prebiranje informacij. Oblika oštevilčenega seznama ustvarja občutek strukturiranosti in organiziranosti, obljuba določenega števila postavk pa je lahko učinkovit kavelj, ki bralce pritegne k branju.

Straškova je še poudarila pomen 'poziva k akciji' (ang. call to action ali CTA), ki bralca spodbudi k akciji. Poziv k akciji je poziv bralcu, naj nekaj stori, na primer se prijavi na e-novice ali kupi izdelek. Primer poziva k akciji bi lahko bil: 'Prijavite se na naše e-novice in prejemajte ekskluzivne ponudbe', 'Kliknite tukaj, če želite izvedeti več o naših storitvah' ali 'Ne čakajte, rezervirajte svoj termin zdaj'.

Poleg tega morajo biti besedila zanimiva, berljiva in zagotoviti nekakšno vrednost bralcu. Z obravnavanjem težav bralcev in ponujanjem rešitev se lahko podjetja uveljavijo kot zaupanja vreden vir informacij in si ustvarijo bazo zvestih strank.

S čim je torej Boscarol nasmejal vse prisotne?

FOTO: Rok Makovec, ustanovitelj IT Melona

Rok Makovec, soustanovitelj in direktor spletne agencije IT Melona, je Boscarola vprašal, kakšne marketinške prijeme je uporabil pri vodenju svojega podjetja Pipistrel. »V 30 letih sem sprejel le eno odločitev kar se tiče marketinga. Da ukinem marketing in prodajo leta 2008,« je odgovoril Boscarol in nasmejal vse prisotne na marketinški konferenci.

Pojasnil je, da je takrat ves denar investiral v inovacije in razvoj svojih ultra lahkih letal, ki so se kasneje sama promovirala in zaradi katerih je sčasoma pridobil pozornost svetovnih medijev. Nato je dejal, da »z marketingom sicer ni čisto nič narobe, narobe pa je to, da generiramo povpraševanje preko svojih potreb«. »Tudi v marketingu morajo biti tradicionalne vrednote, saj lahko [marketing] postane tudi manipulativen.«

Poleg svojih začetkov s fotografijo in prodajanjem značk ter osebnih zgodb in anekdot, je s prisotnimi delil še nekaj zimzelenih nasvetov. Med drugimi tudi, da »mora biti končni kupec vedno vaš glavni motivator,« in da je »med pohlepom in uspehom tanka meja«.

Seveda je bilo na konferenci še kar nekaj drugih odličnih govornikov in predavateljev, denimo Klemen Selakovič (AIDEA Podkast) in Manca Šalehar (Wolt), ki sta skoraj v en glas dejala »uporabniška izkušnja je vse«. O pomembnosti kompatibilne ekipe v marketingu in tudi sicer je govoril Gaber Marolt, tretji soustanovitelj agencije IT Melona in NLP 'master coach'. Izpostavil je pomembnost, da so v ekipi ljudje z enakimi ali podobnimi vrednotami, ki pa imajo čimbolj različna in dopolnjujoča se razmišljanja.

Sicer pa sta nam Makovec in Jerneja Krapše, vodja projektov pri IT Melona, zaupala, da je »digitalni laboratorij nastal v želji omogočiti ljudem, da si pomagajo, uredijo in razumejo digitalni marketing«. IT Melona pa že pripravlja deseto tovrstno konferenco, ki se bo odvila letos oktobra.