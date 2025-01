Obvestilo Vzajemne o denarju ali delnicah bo dobilo 831.573 upravičencev

Vzajemna bo jutri začela pošiljati obvestila 831.573 upravičencem glede premoženja, ki ga bodo bodisi v denarju bodisi v delnicah deležni ob statusnem preoblikovanju zdravstvene zavarovalnice v delniško družbo. Obvestila bodo z navadno pošto pošiljali do 11. februarja.

Vzajemna je edina od zavarovalnic, nekdanjih ponudnic dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki po njegovi ukinitvi svojim zavarovancem vrača delež premije, je povedal predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk. Do deleža bodo upravičeni vsi zavarovanci, ki so imeli 31. decembra 2023 pri Vzajemni veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več. Upravičenec do vračila premoženja v delnicah ali denarju je tudi ustanovitelj Zavod za zdravstveno zavarovanje. Delež vsakega upravičenca je določen glede na njegov premijski količnik. Torej več premije je bilo posamezniku obračunane, večji delež pri preoblikovanju zavarovalnice mu pripada.

Za ponazoritev: če je imel zavarovanec pri Vzajemni pet let sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne pa tudi drugih zavarovanj, mu bo pripadalo okoli 46 evrov. Če je to zavarovanje imel 15 let, mu bo pripadalo 118 evrov. Najvišji znesek premoženja bo 522 evrov, je povedala članica uprave Alja Markovič Čas. Skoraj deset tisoč upravičencev pa bo takih, ki bodo domov dobili obvestilo, da jim pripada en evro ali manj.

Deleže je izračunal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij KF Finance, pregledal in potrdil pa pooblaščeni revizor PWC. Oba je izbralo ministrstvo za finance.

Upravičenci do deleža v višini 120 evrov se bodo lahko odločili za izplačilo deleža v denarju ali pa v 15 dneh od vročitve obvestila prek obrazca zahtevajo ustrezno število delnic, pri čemer en evro predstavlja eno delnico. Teh upravičencev je 412.217. Če se bo upravičenec odločil za izplačilo, bo denar prejel v šestih mesecih po sprejetju sklepa Agencije za zavarovalni nadzor o višini osnovnega kapitala in o številu delnic, torej v drugi polovici leta, skrajni rok pa je konec tega leta. Upravičenci, ki želijo izplačilo deleža, morajo javiti številko transakcijskega računa prek priloženega obrazca v obvestilu.

Upravičenci, katerih delež presega 120 evrov, pa bodo dobili delnice. Teh je 419.356. Prevzeli jih bodo lahko v dveh letih pri Centralni klirinško-depotni družbi (KDD) in opravili prenos delnic na svoj trgovalni račun. Če v dveh letih po uvrstitvi na trg ne bodo prevzeli delnic, se bodo prenesle na Kad.

Vzajemna bo torej upravičencem informacije zagotavljala v pismu, vsak dan šest dni na teden jih bodo do 11. februarja poslali okoli 65.000, na spletnih straneh, poslovnih enotah in v novovzpostavljenem klicnem centru.

Šenk je dejal, da imajo upravičenci lepo priložnost, da postanejo delničarji, saj je Vzajemna specializirana zavarovalnica z jasno strategijo in mnogo priložnostmi. Po njegovih besedah Vzajemna posluje dobro. Lani je zbrala 31,5 milijona evrov bruto premije, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. »Eden od strateških ciljev za prihodnje obdobje je bančno zavarovalništvo in širitev na nove trge, pri čemer se bomo v prvi fazi osredotočili na Hrvaško. Pri tem bo ključno povezovanje z izvajalci, ki zagotavljajo visoko kakovost storitev,« je povedal Šenk.

Izpostavil je tudi visoko kapitalsko ustreznost. Tudi če bi se tako ZZZS kot vsi upravičenci odločili za izplačilo premoženja v denarju, bo ta ob koncu lanskega leta dosegala več kot 270 odstotkov.