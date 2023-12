Podjetja si z udeležbo na dogodkih večajo ugled

December ni samo mesec zasebnih druženj, ampak tudi srečanj s poslovnimi partnerji in internih dogodkov v podjetjih. S takšno pozornostjo sporočamo partnerjem, da cenimo sodelovanje z njimi, druženja, ki jih vodstva organizirajo za kolektiv, pa večajo povezanost med zaposlenimi in pripadnost podjetju.

Vendar trendi kažejo, da podjetja tudi med letom čedalje pogosteje stavijo na različne, sicer bolj formalne dogodke, na katerih iščejo priložnosti za povečanje prodaje, dobičkonosnosti, ugleda, ki ni le temelj za pridobivanje strank, ampak tudi za oblikovanje blagovne znamke delodajalca. Sodobne tehnologije omogočajo organizacijo dogodkov na spletnih platformah in s tem globalni doseg.

V poročilu na podlagi Alightove tržne raziskave je o industriji dogodkov navedena ocena, da je bila panoga leta 2019 vredna 1100 milijard dolarjev, v prihodnjih desetih letih bo po pričakovanjih dosegala povprečno 6,4-odstotno letno rast in bo leta 2032 vredna 2100 milijard dolarjev. V to so poleg poslovnih dogodkov, razstav, seminarjev in konferenc všteti tudi vsakršni drugi dogodki, na primer športni, kulturni in drugi. »Lani so v strukturi prevladovali poslovni dogodki in seminarji, po pričakovanjih bo tako tudi v naslednjih letih,« je navedeno v Alightovi tržni raziskavi.

Podjetja organizirajo simpozije, kongrese, marketinške dogodke, posebna praznovanja, izobraževanja, javne predstavitve, razstave, dogodke ob lansiranju novega izdelka na trg, študijske programe, programe usposabljanj in tako dalje, tovrstni dogodki so ključni za ohranjanje in poglabljanje odnosov z obstoječimi in novimi strankami, hkrati motivirajo zaposlene in s sporočili tudi druge zainteresirane.

Okrogle mize so pomembne za podjetja

Po besedah Alena Senekoviča, direktorja inštituta Osmium, je sodelovanje na okroglih mizah in dogodkih, namenjenih vlagateljem, za podjetje zelo pomembno, saj omogoča neposredni stik s potencialnimi in obstoječimi vlagatelji ter izmenjavo informacij o poslovnih načrtih, dosežkih in prihodnjih projektih. »Sodelovanje na teh dogodkih prispeva k vzpostavitvi zaupanja in transparentnosti med nami in vlagateljsko skupnostjo,« je poudaril, saj so dogodki priložnost, da na vprašanja in pomisleke vlagateljev odgovorijo v živo.

»Neposredni dialog s sodelujočimi omogoča boljše razumevanje potreb in pričakovanj vlagateljev, kar nam pomaga oblikovati bolj prilagojene in učinkovite poslovne strategije,« je pojasnil Senekovič. Sodelovanje na takšnih dogodkih veča ugled podjetja v poslovni skupnosti, je prepričan, »to je ključni del naše strategije komunikacije in razvoja odnosov s pomembnimi deležniki v našem poslovnem okolju«.

Podpiranje tehnologij

Kot ugotavljajo pri Alightu, Evropa prednjači pri organizaciji dogodkov, polovica konferenc, ki jih organizirajo mednarodna združenja, poteka v tem delu sveta. So pa podjetja začela varčevati pri stroških za dogodke, kar vodi do povpraševanja po srednje velikih dogodkih v neposredni bližini, na primer po konferencah in seminarjih.

S tem je delno povezan tudi eden od trendov v tej industriji, in sicer hibridna izvedba. Ta omogoča finančno in časovno učinkovitejšo udeležbo zainteresiranih ne glede na lokacijo. Je pa izkušnja za udeležence precej drugačna, razvoj gre v smeri, da bi udeleženci dogodek spremljali v skupinah, ne več vsak zase prek osebnih naprav. Korak naprej pri spremljanju dogodkov na daljavo je tudi uporaba mešane in navidezne resničnosti.