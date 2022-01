Podvojena uprava NLB

V nadaljevanju preberite:

Nadzorni svet največje slovenske banke je imel tri dodatne člane uprave. Hedvika Usenik, Antonio Argir in Andrej Lasič se bodo pridružili Blažu Brodnjaku, Andreasu Burkhardtu in Archibaldu Kremserju. Kdo so novi člani in zakaj je banka razširila upravo? Koliko članov ima lahko sploh NLB?