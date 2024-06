Ponostavljeno prejemanje kriptoplačil

V svetu, kjer sta hitrost in varnost digitalnih transakcij ključnega pomena, je Mastercard predstavil revolucionaren sistem »Crypto Credentials«. Ta inovacija prinaša svežino v kriptoprostor, saj omogoča uporabo preprostih vzdevkov za pošiljanje in prejemanje kriptovalut, kar je velik odmik od zapletenih blockchain-naslovov.

Ta pristop ne poenostavlja samo transakcij za uporabnike, ampak tudi zmanjšuje možnost napak in izgube sredstev, ki so pogosto posledica napačno vnesenih naslovov.

Sistem deluje tako, da najprej potrdi uporabnike po standardih Mastercarda. Nato jim dodeli vzdevek, ki ga lahko uporabljajo za prejemanje in pošiljanje sredstev prek podprtih borz. Ko uporabnik začne prenos, sistem preveri veljavnost vzdevka prejemnika in združljivost njegove denarnice. Če denarnica ne podpira prenesenega sredstva ali verige, se prenos ustavi, s čimer se prepreči izguba sredstev.

Nižje tveganje zlorab

Zaupanje in varnost sta ključna, zato sistem zagotavlja, da denarnica prejemnika podpira preneseno sredstvo, kar uporabnikom daje večjo gotovost pri izvedbi transakcij. Mastercardov sistem »Crypto Credentials« prav tako omogoča izmenjavo informacij v skladu s »pravilom potovanja«, ki je regulativna zahteva za čezmejne transakcije. S tem se krepijo prizadevanja za preprečevanje nezakonitih dejavnosti.

Mastercard se ne ustavlja le pri kriptovalutah. Načrtujejo razširitev storitve na širši spekter uporab, vključno z žetoni za nedeljive digitalne predmete (NFT-ji), vstopnicami in drugimi plačilnimi rešitvami, kar nakazuje njihovo zavezanost k inovacijam in prilagajanju potrebam sodobnega digitalnega gospodarstva. Ta korak kaže na Mastercardovo predanost k oblikovanju ekosistema, ki bo podpiral različne oblike digitalne trgovine in omogočal varen, hiter in preprost prenos vrednosti.

Mastercard se s svojo novo storitvijo »Crypto Credentials« osredotoča na hitro rastoče trge Latinske Amerike in Evropske unije. Ta poteza nakazuje na njihovo strategijo širitve in prilagajanja potrebam lokalnih ekonomij, kjer je storitev že na voljo v številnih državah, kot so Argentina, Brazilija, Čile, Francija in Španija.

Sodelujoče kriptoborze, med katerimi so Bit2Me, Lirium in Mercado Bitcoin, predstavljajo ključne partnerje v ekosistemu Mastercarda. Ta sodelovanja krepijo uporabniško izkušnjo in zagotavljajo širši dostop do storitve. Z dodatno podporo izmenjave Lulibit in ponudnika kripto denarnic Foxbit širi Mastercard svoj vpliv in omogoča boljšo integracijo svojih storitev v obstoječe kriptoplatforme.

Drugi odprti projekti

Vendar pa Mastercard ne počiva na lovorikah. Njihove druge pobude vključujejo projekte, kot so »Multi-Token Network«, ki izboljšuje varnost, skalabilnost in interoperabilnost kripto transakcij, storitev »Crypto Source« in napredno tehnologijo za tokenizacijo centralnih bank digitalnih valut (CBDC-jev). Ta prizadevanja kažejo na Mastercardovo predanost inovacijam in razvoju tehnologij, ki bodo oblikovale prihodnost digitalnih plačil.

Kljub temu pa obstajajo skrbi glede zasebnosti in varnosti, zlasti v luči preteklih varnostnih kršitev. Mastercard se sooča z izzivi, kako zagotoviti varnost uporabnikovih podatkov in hkrati poenostaviti transakcije. Centralizacija storitve prinaša tveganja, a hkrati ponuja priložnosti za izboljšanje preverjanja identitete in preprečevanja izgube sredstev.

Mastercard s svojo storitvijo »Crypto Credentials« kaže, da je mogoče združiti inovacije in varnost, hkrati pa ohranjati fokus na potrebah uporabnikov. Pričakujemo lahko, da bo podjetje še naprej razvijalo tehnologije, ki bodo spodbujale globalno sprejetje kriptovalut in prispevale k oblikovanju bolj povezanega in vključujočega digitalnega gospodarstva.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.