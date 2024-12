Pop TV dobiva novega odgovornega urednika

Pro Plus napoveduje strateško reorganizacijo oddelka informativnega programa. Namen reorganizacije je boljša prilagoditev hitro spreminjajočim zahtevam občinstva, zlasti digitalnim vsebinam. Pod vodstvom Stelle Litou, direktorice Pro Plus, podjetje krepi osredotočenost na zagotavljanje kakovostnih novic, digitalnih inovacij ter operativne učinkovitosti, so sporočili iz POP tv.

S 1. januarjem 2025 se bo vloga direktorja informativnega in športnega programa ter odgovornega urednika preoblikovala tako, da bo vodjem strokovnih področij omogočila širitev odgovornosti in posledično hitrejši razvoj.

Damjan Košec, trenutni vodja informativne redakcije, bo postal novi odgovorni urednik POP TV in bo vodil razvoj vsebin znotraj informativnega programa. Dragan Kneževič, trenutni izvršni producent informativnega programa, bo še naprej vodil vse produkcijske operacije za informativni in športni program. Jure Tepina ostaja odgovorni urednik 24ur.com in vodja digitalnih vsebin pri Pro Plus in RTL.

Vsi trije bodo neposredno poročali direktorici Stelli Litou, kar bo omogočilo hitrejše prilagoditve za dosego strateških ciljev podjetja. Spremembe so del zavez podjetja k naložbam v informativni program ter zagotavljanju vrhunskih vsebin na vseh platformah.

»Za uspeh medijev sta inovativnost in ustvarjalnost ključnega pomena. Nova struktura prinaša jasnejšo delitev vlog, večji poudarek na izboljšanem vodenju in operativni učinkovitosti. Damjan, Dragan in Jure imajo bogate izkušnje, nova organizacija pa nam bo omogočila pripravo in zagotavljanje informativnih vsebin, ki bodo dosegle občinstvo na vseh platformah. Njihova strokovnost in usmerjenost v prihodnost bosta okrepili naš položaj vodilnega ponudnika informativnih in digitalnih vsebin. Želim jim veliko uspeha v novih vlogah,« je povedala Stella Litou.

V okviru navedene reorganizacije je Tjaša Slokar Kos, trenutna direktorica in odgovorna urednica informativnega in športnega programa, prevzela svetovalno vlogo in bo tako tesno vpeta v razvoj novih poslovnih priložnosti in strateških partnerstev v skupini, zlasti pa v Sloveniji.