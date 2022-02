Poslovanje Elana preseglo pričakovanja

Poslovanje skupine Elan je lani preseglo pričakovanja. Takšni rezultati so po pojasnilih družbe posledica dobrega okrevanja prodaje izdelkov zimskošportne divizije v zadnjem četrtletju ter uspešne prodaje na preostalih divizijah. Skupina Elan je glede na preliminarne nerevidirane podatke ustvarila 93 milijonov evrov prihodkov, kar je tretjino več kot leto prej in že blizu številkam iz leta 2019.

Pandemija koronavirusa je smučarsko industrijo v letu 2020 močno prizadela tudi zaradi množičnega zaprtja smučišč. A begunjski družbi, ki je v lasti KJK Sports, se je lani kljub temu uspelo približati rezultatom iz leta 2019. Direktor zimskošportne divizije Elana in svetovalec glavnega izvršnega direktorja KJK Sports Leon Korošec je za Delo povedal, da je k uspešnemu okrevanju prodaje prispevala predvsem rekordna prodaja na severnoameriškem trgu, kjer smučišč niso zapirali. V povprečju ima tako zdaj Elan na trgu smuči zdaj okoli osemodstotni tržni delež.

Po Koroščevih besedah je v časih pandemije eno ključnih vlog odigrala lokalna proizvodnja v Evropi. »To je bila v časih epidemije ena ključnih prednosti, saj imamo na enem mestu tako rekoč vse. In to je tudi naša priložnost za naprej,« pravi Korošec. Številni konkurenti, ki imajo razpršeno proizvodnjo, so namreč imeli in še imajo precej več težav z dobavami in logistiko.

Smučarska renesansa

Leon Korošec FOTO: Janez Petkovšek

Sicer pa Korošec ugotavlja, da trg smuči, ki je bil v preteklosti že v nekakšen zatonu, doživlja nov razcvet, saj ljudje čedalje bolj iščejo stik z naravo. Posebno rast opažajo pri prodaji turnih smuči, ki so prej predstavljale tržno nišo, zdaj pa že prinašajo pomemben del prihodkov.

»Opažamo strukturne spremembe, kar nas navdaja z optimizmom tudi za prihodnjo sezono,« dodaja sogovornik. Letos pričakujejo, da bodo izdelali od 350.000 do 400.000 parov smuči, od tega 75 do 80 odstotkov pod lastno blagovno znamko. A Korošec opozarja, da pomembno tveganje ostaja dobava materialov, s čimer se soočajo skoraj vsa podjetja po svetu.

Zimski program predstavlja le polovico prihodkov Elana, drugo polovico prineseta navtična in kompozitna divizija, ki sta lani prav tako poslovali bolje kot leto prej. V kompozitni diviziji poleg sestavnih delov za vetrne elektrarne svojo ponudbo širijo tudi na kompozitne dele za počitniška vozila in aeronavtiko.

Rast celotne skupine

Korošec še dodaja, da so zadovoljni s sinergijami znotraj skupine KJK Sports za globalni razvoj in cenijo vključevanje Elanove ekipe v različne projekte znotraj skupine. »Ekipa v Sloveniji igra pomembno vlogo pri projektih razvoja blagovnih znamk ter projektih digitalnega marketinga.«

KJK Sports je holdinška družba s sedežem v Luksemburgu in je po prvi oceni lani skupaj dosegla dosegla več kot 370 milijonov evrov. Jeffrey Tirman, glavni izvršni direktor KJK Sports, je dejal: »Vse naše blagovne znamke so lansko leto sklenile v znamenju močne rasti, prav tako pa ostajamo optimistični tudi za letos. To nakazuje, da je naš pristop z več blagovnimi znamkami pravilen, in uporabljali ga bomo tudi v prihodnje.« Najmočnejšo rast je dosegla kolesarska divizija KJK Sports, tej je sledila skupina Tahe Outdoors, katere rast je spodbudilo močno povpraševanje po izdelkih za vodne športe.