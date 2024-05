Poštni delavci zamrznili napovedano stavko

Sindikat poštnih delavcev (SPD) je zamrznil za ponedeljek napovedano stavko. Kot so sporočili, je s poslovodstvom Pošte Slovenije sklenil sporazum, s katerim so se v podjetju zavezali, da bodo v drugi polovici letošnjega leta naslovili in rešili vse njihove stavkovne zahteve. »S sklenitvijo sporazuma smo v SPD zamrznili vse stavkovne aktivnosti, ki jih bomo ponovno nadaljevali, če zaveze iz sporazuma ne bodo izpolnjene,« pravijo v sindikatu.

Med zahtevami sindikata so bile predvsem naložbe v izboljšanje pogojev varnosti in zdravja pri delu, saj kot ugotavljajo, kljub višjim plačam še vedno s težavo zadržujejo sodelavce v podjetju. Pomemben del sporazuma je, da se število zaposlenih ne bo zmanjšalo, kot je bilo predvideno.

Prav tako so se v sporazumu dogovorili za sistem nagrajevanja delovno aktivnejših in prizadevnejših zaposlenih prek delovne uspešnosti, obenem pa so zahtevali tudi ustrezno ovrednotenje delovnih mest v sistemizaciji.

Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije pa je že prejšnji teden organiziral protestni shod. Kot smo poročali, jih skrbi predvsem nova strategija družbe, ki, kot je razumeti, predvideva delitev enotnega kolektiva na več pravnih oseb, in sicer na pisemski in paketno-logistični del. Sindikat meni, da gre za načrt, ki bo zelo škodljivo vplival na varnost in raven pravic zaposlenih.