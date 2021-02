Potreb po strokovnjakih za IKT je trikrat več, kot jih konča študij

Med poklice prihodnosti štejejo tudi strokovnjake za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Raziskave trga kažejo (praksa pa to debelo potrjuje), da teh kadrov že vrsto let primanjkuje, in jih bo, upoštevaje razvoj znanosti in tehnologije, še vsaj desetletje. Tudi v Sloveniji. O kadrovski vrzeli na tem področju, o izobraževanju strokovnjakov za IKT, o sodelovanju izobraževalcev z gospodarstvom skozi njihove znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte smo se pogovarjali s strokovnjakom s fakultete za elektrotehniko, predstojnikom Laboratorija za telekomunikacije, dr. Andrejem Kosom.