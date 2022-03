Povpraševanje je tudi letos močno

V nadaljevanju preberite:

Prodajalci viličarjev pričakujejo, da bo letos poslovno okolje precej nestabilno. In tudi roki dobave so se s treh podaljšali na šest do devet mesecev. Lani so sicer prodali od 2400 do 2500 viličarjev, to je več kot dvakrat toliko kot leta 2020.