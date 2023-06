Pozor pri dvigih na bankomatih na Hrvaškem

Hrvaška je prevzela skupno valuto evro, a težav z dvigi je po naših informacijah več, in ne manj. V teoriji je potrošnik zaščiten pred višjimi nadomestili, a v praksi so stvari drugačne, sporočajo iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Dodatna nadomestila namreč zaračunavajo lastniki bankomato, in ne banka, ki je izdala plačilno kartico. Znotraj EU vam vaša banka za dvige na bankomatih namreč ne sme zaračunati višjega nadomestila, kot če bi denar dvignili na bankomatu v svoji državi.

Svoji banki tako v navedenih primerih res plačate enako nadomestilo kot doma, a svoj lonček pristavi še banka ali drugi lastniki bankomatov, ki za dvige zaračunajo od nekaj evrov pa tudi do deset evrov ali več. Provizija je običajno vezana na posamezen dvig in ni odvisna od višine zneska. Tako lahko za dvig desetih evrov plačate dodatnih deset evrov provizije.

O dodatnih stroških morate biti na ekranu bankomata pred dvigom obveščeni in ga lahko prekinete. In poiščete drug bankomat, ki provizije ne zaračunava.

A po informacijah ZPS večina hrvaških bank provizije zaračunava in se jim je zato težko izogniti – še posebej v bolj odročnih krajih, kjer je manj ponudnikov bankomatov.

Provizije po poročanju medijev ne zaračunava Istarska kreditna banka.

Nasvet:

1. Na dopust na Hrvaško vzemite tudi gotovino (menjava ni več potrebna);

2. Plačujte s karticami, kjer je to mogoče;

3. Izognite se bankomatom, ki zaračunavajo dodatne provizije, na katere morate biti predhodno opozorjeni;

4. Zunaj območja z evrom bodite pozorni tudi na menjalne tečaje – vedno izberite dvig/plačilo brez konverzije oziroma v lokalni valuti.