Prevzem evra na Hrvaškem podražil predvsem storitve

Ko je Hrvaška s 1. januarjem kot 20. država prevzela evro, je bilo med potrošniki v sosednji državi kar nekaj bojazni, da bi lahko nove cene še dodatno razplamtele že tako visoko inflacijo. A menjava kun v evre je doslej, z izjemo cen storitev, razmeroma malo vplivala na rast cen na Hrvaškem in tudi na samo percepcijo cen, kaže preliminarna analiza, ki jo je objavila Evropska centralna banka.

Podrobnejše primerjave pokažejo, da se je medletna inflacija, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, na Hrvaškem po uvedbi evra celo zmanjšala: v decembru je znašala 12,7 odstotka, januarja se je rahlo znižala na 12,3 odstotka, februarja pa je bila še nekaj nižja, 11,7-odstotna.

V januarju, ko so sosedje izpeljali konverzijo cen iz kun v evre, je bila pri njih mesečna stopnja inflacije 0,3-odstotna, kar je manj kot v nekaterih drugih državah z evrom. Predvsem so se zvišale cene hrane in storitev, medtem ko so se cene energije in neenergetskih industrijskih dobrin v primerjavi z decembrom znižale, kaže povsem sveža študija ECB.

Analitiki so se poglobili v pretekle januarske mesečne podražitve na Hrvaškem in se dokopali do ugotovitve, da so se v prvem letošnjem mesecu nenavadno in precej podražile zlasti storitve. Med njimi izstopa rekordna rast cen v gostinskih lokalih, restavracijah in pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah. In kot so se naši mediji že razpisali, so se tudi letos znova precej zvišale cene v hrvaških kampih, kamor zahaja veliko Slovencev.

Sicer pa v ECB poudarjajo, da je bil učinek hrvaške uvedbe evra na rast cen življenjskih potrebščin na splošno razmeroma blag, enkratne narave in skoncentriran zlasti na storitve, kar je mogoče pripisati tudi relativno nizki stopnji konkurence. Analiza, ki je bila opravljena na podlagi mikro podatkov velikih hrvaških trgovskih družb, sicer pokaže, da se po zamenjavi kun v evre niso spremenile cene približno 65 odstotkov izdelkov. Hkrati se je zelo zmanjšal delež atraktivnih cen, s katerimi prodajalci poskušajo pritegniti kupce.

Gledano v celoti je imela zamenjava kun v evre doslej razmeroma majhen vpliv na rast cen na Hrvaškem, učinek uvedbe evra je bil cenovno približno tak kot pri zamenjavi nacionalnih valut v drugih evrskih državah, poudarjajo v ECB. Ta podatek je še posebej zanimiv zaradi dejstva, da je Hrvaška kot prva država doslej prevzela evro v razmerah rekordno visoke inflacije.

Vsekakor bodo inflacijska dogajanja v sosednji državi zanimiva za nadaljevanje analiz in uporabna zlasti za države, ki jih še čaka prevzem skupne evropske valute. Zdajšnji podatki pa potrjujejo, da ima prevzem evra le omejen in enkraten vpliv na rast cen, zaključujejo v ECB.