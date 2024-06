Prebiti vsi predori na trasi drugega tira

Izvajalci glavnih gradbenih del so izkopali še zadnje metre servisnih cevi predora Lokev (T1) in Beka (T2). Zdaj je prebitih vseh deset predorskih cevi na trasi drugega tira, izkopanih pa 37,4 km predorov, so sporočili iz družbe 2 TDK, ki je investitor drugega tira.

Predora Lokev in Beka sta najdaljša predora na trasi drugega tira, izkopavanje je potekalo v kraškem terenu in iz obeh strani – divaške in koprske. Servisna cev predora Lokev (T1) meri 6683 metrov, preboj se je zgodil 235 metrov pod zemljo, servisna cev predora Beka (T2) pa meri 6041 metrov.

V servisni cevi predora Lokev (T1) se je dnevno na enem čelu izkopalo približno pet metrov kalote predora, ker je izkop predora potekal iz dveh smeri, govorimo torej o desetih metrih kalote predora na dan. V servisni cevi predora Beka (T2) so pred kratkim naleteli na večji kraški pojav, ki je zadnji mesec upočasnil napredke pri gradnji. Povsem naključno se je zdaj mesto preboja zgodilo v kraški jami, ki je tudi najdaljša kraška jama, ki je bila odkrita, in je dolga kar 600 metrov. Trenutno poteka sanacija kraške jame.

Zdaj v predorih sledi izvedba stopnice, talnega oboka, hidroizolacije, notranjega oboka in drugih del, ki so deloma potekala sočasno z izkopnimi deli.

Vsi predori na trasi drugega tira so se gradili po novi avstrijski metodi. Gre za ciklično metodo, za katero je značilno, da se v kratkem razmiku izkoplje del predora v dolžini, ki je odvisna od geotehničnih pogojev, in se neposredno po izkopu podgradi s podpornimi elementi, ki jih tvorijo predvsem brizgani beton, sidra in podporni loki. Izkop predorov sta izvajali podjetji Kolektor in Yapi Merkezi. Slovensko gradbeno podjetje je izkopna dela opravljalo v najdaljšem predoru na trasi, predoru Lokev (T1) ter deloma v zadnjem predoru na trasi, predoru Škofije (T8). Ostala izkopna dela so izvedli turški delavci podjetja Yapi Merkezi.