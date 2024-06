Uspešen preboj drugega najdaljšega predora na trasi

Izvajalci glavnih gradbenih del, delavci družbe Yapi Merkezi, so prebili glavno cev predora Beka (T2), ki meri 6017 metrov. Celotna trasa drugega tira poteka skozi sedem predorov, ker pa se ob treh najdaljših predorih na trasi kopljejo tudi servisne cevi, izkopna dela potekajo v desetih predorskih ceveh.

Danes zaznamujemo torej preboj osme predorske cevi od desetih. Izkopna dela so se začela maja 2022 iz koprske smeri, oktobra istega leta pa še iz divaške smeri. Zdaj je na trasi drugega tira železniške povezave Divača–Koper treba izkopati le še 103 metre servisnih cevi, so sporočili iz 2TDK.

Vodja projekta Bahadir Oral iz podjetja Yapi Merkezi je povedal: »Veseli nas, da smo dosegli preboj glavnega predora T2 na tem uglednem in največjem projektu Republike Slovenije. Po skoraj dveh letih predanega dela smo ponosni, da smo dokončali enega najpomembnejših in najzahtevnejših izkopov predorov v Sloveniji, glavni predor T2 v dolžini šestih kilometrov. Kljub izzivom, na katere smo naleteli med izkopom, predvsem pri premagovanju kraških pojavov, sta nas odločnost in strokovno znanje naše ekipe pripeljala do tega pomembnega dogodka. Počaščeni smo, da lahko proslavimo ta dosežek. Na tej poti smo cenili podporo in dobro usklajevanje, hvaležni smo za prispevek vseh strani, ki so sodelovale pri projektu, zato bi se radi zahvalili delavcem, inženirjem, partnerjem in investitorju. Ta mejnik zaznamujemo skupaj in se veselimo rezultatov naših skupnih naporov.«

FOTO: 2TDK

Spomnimo, pred nekaj tedni so delavci Kolektorja Construction prebili najdaljši predor.