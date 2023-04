Pred objavo prvih razpisov za delitev kohezijskega denarja

Ministrstva bodo konec tega meseca ali v začetku prihodnjega objavila prve razpise za koriščenje kohezijskih sredstev iz trenutne finančne perspektive. Hkrati se letos zaključujejo tudi podaljški iz prejšnje perspektive. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je prepričan, da bo Slovenija porabila vsa sredstva.

Slovenija je v prejšnji finančni perspektivi doslej porabila dobrih 2,9 milijarde evrov oziroma skoraj 90 odstotkov vsega razpoložljivega denarja. »Prepričani smo, da bomo iz obstoječega programa počrpali vsa sredstva,« je dejal državni sekretar, pristojen za kohezijo, Marko Koprivc. Jevšek je dodal, da je evropska komisija dala možnost, da če vseh kohezijskih sredstev za predvidene programe ne bi porabili, se lahko ti ostanki porabijo do konca tega leta za blažitev energetske revščine pri malih in srednje velikih podjetjih ter državljanih: »Pričakujemo, da ostankov ne bo. Če pa bi pri kakšnem projektu spodrsnilo, imamo to varovalko. V vsakem primeru denarja ne bomo vračali.«

V obdobju od 2021 do 2027 je za Slovenijo predvidenih 3,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev. »Razpise bomo napovedovali za pol leta naprej. Imamo že nabor nekaterih projektov, ki bodo razpisani letos. Za to leto imamo okoli 650 milijonov evrov najavljenih razpisov iz kohezije,« je povedal Jevšek.

Iz kohezijskih sredstev bodo v tej perspektivi financirani, denimo, digitalizacija, modernizacija železnic, krepitev elektrodistribucijskega sistema, gradnja obnovljivih virov energije, energetska sanacija stavb, podpora avtomobilskih dobaviteljem za programe električne mobilnosti, nov program bo Sklad za pravičen prehod, kjer bo za Zasavje in Šaleško dolino namenjenih 259 milijonov evrov.