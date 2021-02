Prednosti in pasti digitalnega sveta

Spletna interaktivna predstava za mlade

Več povezanih naprav, več nevarnosti za uporabnike

Letošnji dan varne rabe interneta – drugi torek v februarju –, ki je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet Insafe, je posvečen temi zdravja in dobrega počutja pri uporabi interneta. Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje izboljšala, ne pa da nas moti in odvrača od njega, nam slabša zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi, poudarjajo v Centru za varnejši internet in točki osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si, ki deluje v okviru ljubljanske fakultete za družbene vede.Dan varne rabe interneta, ki je namenjen spodbujanju varnejše in odgovornejše uporabe spletnih tehnologij in mobilnih telefonov, predvsem otrok in mladih po svetu, je Insafe prvič obeležila leta 2004, zdaj pa ga obeležujejo že v več kot 170 državah po svetu. Od leta 2005 znotraj mreže deluje tudi Safe.si.Evropska komisija je ob tem pozvala zlasti k skrbi za otroke in mlade, ki se morajo pri navigaciji po spletu počutiti varne in opolnomočene, da bodo lahko v celoti izkoristili prednosti digitalnega sveta. EU v središče evropskega izobraževalnega okolja postavlja ravno digitalno izobraževanje, in sicer s spodbujanjem digitalne pismenosti za boj proti dezinformacijam na spletu, ustrezno podporo učiteljem ter zagotavljanjem kakovostnega spletnega učenja. »Ko otrokom dovolimo brskanje po internetu, želimo, da so zaščiteni. Kar je nezakonito zunaj spleta, bi moralo biti nezakonito na spletu. Pričakujemo, da bo tehnološki sektor brez odlašanja prispeval k varnejšemu internetu v skladu s pravili EU,« je poudaril evropski komisar za notranji trgV točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si tako danes pripravljajo spletno interaktivno predstavo za učenke in učence drugega in tretjega triletja osnovne šole Dobro počutje in internet. Improvizatorji IGLU teatra bodo aktualne teme zdravih odnosov na internetu, vpliva interneta na samopodobo mladih, iskanja zanesljivih informacij o zdravju na internetu ter pomembnosti uravnotežene rabe naprav z ekrani učencem predstavili zabavno, inovativno in sproščeno. Spletno predstavo si bo mogoče ogledati v živo prek platforme youtube. Doslej se je prijavilo 274 učiteljev in drugih strokovnih delavcev iz 242 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov.Med drugim v točki osveščanja navajajo, kako tehnologije uporabljati na način, da pozitivno prispevajo k splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju ter kje je idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih ima posameznik od uporabe tehnologije.S hitrim razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij se povečuje število naprav, s katerimi smo povezani prek interneta. Hkrati se povečujejo tudi nevarnosti, s katerimi se srečujejo uporabniki. Kar 27 odstotkov rednih uporabnikov interneta v starosti med 16 in 74 let ne ve, ali imajo na svojem pametnem telefonu nameščen varnostni program, je pokazala raziskava, ki jo je med prvim valom epidemije covida-19 opravil statistični urad. Štirje odstotki so na pametnem telefonu zaradi virusa ali drugih vrst sovražnih programov izgubili podatke.V prvem četrtletju lani, ko je izbruhnil prvi val epidemije, je internet redno uporabljalo 87 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let, kar je bilo enako povprečju EU. Delež rednih uporabnikov interneta se je glede na leto 2019, ko je internet redno uporabljalo 83 odstotkov oseb v tej starostni skupini, povečal v vseh starostnih skupinah, razen v skupini med 16 in 24 let, kjer je ostal nespremenjen pri 99 odstotkih. Najbolj, za devet odstotnih točk, se je delež povečal v starostni skupini med 55 in 64 let (79 odstotkov), za štiri odstotne točke se je povečal v starostni skupini med 35 in 44 let (98 odstotkov) in posamezniki v starosti med 65 in 74 let (51 odstotkov).