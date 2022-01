Predsednik uprave Stefan Vavti odhaja iz Banke Sparkasse

Stefan Vavti, predsednik uprave Banke Sparkasse, z 31. januarjem letos predčasno zapušča banko. Predsedstvo uprave bo začasno prevzel Tomaž Šalamon, dosedanji član uprave. Poleg njega bo v upravi še naprej Thomas Jurkowitsch, njegov mandat je bil podaljšan pred kratkim.

Nadzorni svet banke, ki ga vodi Sigfried Hubra, in Vavti sta sklenila medsebojni sporazum o prekinitvi delovnega razmerja na podlagi različnih pogledov na prihodnjo strategijo Banke Sparkasse na slovenskem bančnem trgu, so pri tem sporočili iz banke.

V banki zatrjujejo, da Vavti »zapušča Banko Sparkasse v dobrih odnosih. Pripomogel je zlasti k transformaciji Skupine Sparkasse v moderno, k strankam usmerjeno skupino, vključujoč hčerinske družbe S-Factoring in Sparkasse Leasing S, in sprožil postopek pridobivanja lastništva družbe Erste Card Slovenija pod pogojem, da to odobrijo pristojni regulatorji. Med letoma 2019 do 2021 je banka doživela rekordno rast strank in dobička. Po pokazatelju zadovoljstva strank z banko NPS (Net Promoter Score) se banka uvršča med prve tri na trgu.«