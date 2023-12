Prepričanje, da je balkanski kadrovski bazen prazen, je napačno

V nadaljevanju preberite:

Naloga zavoda za zaposlovanje ni več le iskanje dela za brezposelne, ampak se ta širi tudi na iskanje manjkajočega kadra za delodajalce. Pri tem je zavod vse bolj aktiven tudi pri iskanju tujih delavcev, s katerimi delodajalci nadomeščajo primanjkljaj na trgu dela. Letos je zavod za ta namen organiziral predstavitvene dogodke v Makedoniji in BiH, prihodnje leto to načrtujejo še v Srbiji, za turistične profile v Črni Gori in iskanje zdravstvenega kadra v Bolgariji. O tem smo se pogovarjali z Anko Rode, ki se na zavodu ukvarja z zaposlovanjem in delom tujcev.