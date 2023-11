Preudarno in enostavno investirajte kar na daljavo

Kako začeti, katero dokumentacijo pred tem urediti in predvsem – kaj storiti, ko se kot investitor odločim, da je »pravi trenutek«. Licencirani strokovnjaki Nove KBM si prizadevajo za odgovorno investiranje, kar pomeni, da stranka lahko preudarno izbere naložbe in podrobno razume tudi z njimi povezane pogoje in stroške. O naložbah in ponudbi investiranja na daljavo, v spletni oz. mobilni banki Bank@Net in mBank@Net, smo se pogovarjali z direktorjem oddelka investicijskega bančništva Danielom Medvedom.

Svet naložb in kapitalski trgi so za večino Slovencev še vedno precej neznani, saj za varčevanje in shranjevanje svojega denarja v veliki večini še vedno izbirajo tradicionalne načine. Za koga so torej naložbe primerne?

»Čeprav večina ljudi meni, da za naložbe nimajo dovolj sredstev, se pogosto motijo. Ko se odločamo o prvi investiciji, je najprej treba definirati naložbene cilje. Ali so ti dolgoročni ali kratkoročni, želimo morda z naložbami varčevati za cilje v prihodnosti, ali imamo na voljo večjo količino denarja, ki bi ga radi investirali? Nato opredelimo naš odnos do tveganja in glede na to izberemo vrsto naložbe, ki je primerna za nas.«

Kakšni naj bodo prvi koraki, ko se odločimo investirati svoja sredstva?

»V Novi KBM se zavedamo, da so za preudarne investicijske odločitve potrebne kakovostne informacije. Zato vlagateljem, še posebej manj izkušenim, predlagamo, da se pred odločitvijo o naložbi pogovorijo in zberejo informacije pri bančnem strokovnjaku ali borznem posredniku. Na žalost vse preveč ljudi prehitro zaupa nepreverjenim informacijam in obljubam o nerealnih donosih, ki jih najdejo na spletu ali v socialnih medijih, na koncu pa lahko ostanejo brez celotnega vložka.

Smiselno je začeti postopno vlaganje v več korakih in z vložki, primernimi finančni situaciji vlagatelja. Za investiranje namenimo le sredstva, ki jih lahko dlje časa pogrešamo in ne pomenijo eksistenčne osnove. Lahko se odločimo za enkratno vplačilo, če imamo na voljo večjo vsoto denarja, ki ga v bližnji prihodnosti ne bomo potrebovali, ali pa izberemo mesečne vložke, katerih znesek poljubno določimo glede na zmožnosti.«

Ko želimo investirati, moramo torej obiskati poslovalnico Nove KBM?

»Ko boste enkrat uredili vso potrebno dokumentacijo v poslovalnici, vam je svet naložb v vzajemne sklade in trgovanja s finančnimi instrumenti enostavno na voljo v mobilni in spletni banki v zavihku Naložbe.

Digitalno lahko sklepate nove pristope, kupujete in prodajate točke vzajemnih skladov ter prenašate med vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management. Za Triglav Sklade je trenutno na voljo vpogled v stanje in izvedba dodatnih vplačil. Spreminjate ali obnavljate lahko obstoječ profil tveganja vlagatelja, oddajate in pregledate realizacije naročil nakupov oz. prodaj izbranih finančnih instrumentov, dostopate do obračunov in dokumentacije o opravljenih transakcijah in poslovanju ter spremljate gibanje tečajev delnic na Ljubljanski borzi v realnem času, na voljo pa vam je tudi dostop do tedenskih poročil in gibanj izbranih finančnih instrumentov na svetovnih kapitalskih trgih.

Do konca novembra je aktualna tudi posebna ponudba polovičnih vstopnih stroškov oziroma distribucijske provizije za enkratna vplačila v vzajemne sklade, za digitalno trgovanje s finančnimi instrumenti pa ponujamo ugodne provizije.«

To je tržno sporočilo, ki je namenjeno informiranju vlagateljev. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve se seznanite s tveganji posamezne naložbe. Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je investiral.

Pred naložbo v vzajemne sklade preberite relevantni prospekt in Dokument s ključnimi informacijami. Dokumenti so dostopni na spletni strani www.nkbm.si. Na spletni strani www.nkbm.si pa so na voljo tudi Pravila Nove KBM pri poslovanju s finančnimi instrumenti, ki vključujejo podrobnejše informacije o storitvah in načinu poslovanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti, vključno s predstavitvijo posameznih tveganj.

Vsi dokumenti so na voljo tudi v poslovalnicah banke in v prostorih Oddelka investicijskega bančništva.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM d. d.