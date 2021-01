Pri prehodu strank Abanke k Novi KBM kup težav

Menjava številke računa

Delodajalca oziroma poslovne partnerje je treba obvestiti o spremenjeni številki bančnega računa, čeprav bodo stari računi delovali še pol leta.



Za novo kartico, ki so jih uporabniki prejeli od NKBM , velja številka PIN kartice Abanke.



Trgovci se še privajajo na novo zahtevo

Od 1. januarja dalje je potrjevanje spletnih nakupov možno le še z uporabo mobilne denarnice (mDenarnica). FOTO: Voranc Vogel/Delo



Zapiranje nekaterih poslovalnic neizogibno

Prehod strank nekdanje Abanke in njihovih računov na informacijske sisteme Nove KBM ni minil brez težav in zapletov. Nekaterim v torek nista delali ne spletna ne mobilna banka, tudi z aplikacijo mDenarnica so bile težave. Na NKBM so zatrdili, da lahko njihove stranke »vse bančne storitve, vključno s spletno in mobilno banko, opravljajo že od ponedeljka zjutraj, čeprav smo ponovno aktivacijo aplikacij spletne in mobilne banke napovedali za popoldanski čas.« Morebitno počasnejše delovanje spletne banke oziroma mDenarnice je, kot zatrjujejo v NKBM, lahko tudi posledica povezave ali drugih rednih razlogov, nepovezanih z migracijo.Nekaterim nekdanjim komitentom Abanke, ki še včeraj niso mogli opravljati nakupov prek spleta, že urejajo dvig limita. Dve kartici, in sicer Viso Electron in Maestro, so zdaj namreč združili v eno, limita za spletno nakupovanje pa strankam niso nastavili. V NKBM zato zdaj prosijo, da si stranke v spletni banki same nastavijo limit, ki jim ustreza, ali pa obiščejo najbližjo poslovalnico. Medtem so nezadovoljni uporabniki na družbenih omrežjih delili svoje izkušnje – nekaterim ni delala mobilna aplikacija, tudi plačevanje z bančno kartico je bilo na trenutke nemogoče.V Novi KBM tudi sami poudarjajo, da so bile zaradi migracije skoraj 400.000 strank, ki so prišle pod njihovo okrilje, nevšečnosti neizogibne, a je nekatere uporabnike zmotilo, da ob pojavu težav ni bilo nikogar, ki bi jim pomagal. Na telefonski številki, ki so jo v NKBM priporočili v primeru tehničnih težav z delovanjem njihovih storitev, je robotski glas v kontaktnem centru uporabnika namreč usmeril na elektronsko pošto.Od 1. januarja dalje je potrjevanje spletnih nakupov možno le še z uporabo mobilne denarnice (mDenarnica). Gre za novo aplikacijo na slovenskem trgu, njena uporaba pa je vezana tudi na evropsko direktivo o plačilnih storitvah (PSD2) in spletno plačevanje trgovcem s plačilnimi karticami. Nekatere transakcije strank, kot pravijo v NKBM, so bile v teh dneh morda zavrnjene zaradi neskladnosti trgovcev z novo zahtevo. V primeru težav z namestitvijo aplikacije ali njeno uporabo stranke prosijo, da se obrnejo na njihov kontaktni center ali elektronski naslov.​Aplikacija se uporablja za brezstično plačevanje s plačilnimi karticami Visa, za dvige in pologe na vseh brezkontaktnih bankomatih, za takojšnja plačila s Flikom, shranjevanje kartic zvestobe in potrjevanje spletnih nakupov, plačanih s plačilnimi karticami. Brezstično plačevanje s plačilnimi karticami Visa doma in v tujini na prodajnih mestih, označenih s simbolom za brezstično plačevanje ter dvigi gotovine, pologa in vpogleda v stanje na plačilnih karticah na brezkontaktnih bankomatih so sicer možni le za uporabnike operacijskega sistema Android, preostale storitve delujejo tudi pri tistih, ki uporabljajo iOS.»Takšne izjeme, ko stranka na svojem pametnem telefonu nima nameščenega ustrezne verzije operacijskega sistema, so redke in jih s strankami rešujemo individualno. Sprememba v načinu potrjevanja spletnih nakupov, ki jo stranka zdaj opravi v mDenarnici, je potrebna zaradi zagotavljanja skladnosti z novimi predpisi na področju varnega spletnega poslovanja, s čimer zagotavljamo še večjo varnost pri spletnem poslovanju naših strank,« so za Delo povedali v NKBM.Informacije o tem, da bi katerakoli stranka v tej fazi prešla k drugi banki, nimajo. Prepričani so, da se bodo njihovi novi komitenti na storitve oziroma nekoliko spremenjene produkte hitro navadili.Ob združitvi Abanke z NKBM bo zapiranje nekaterih poslovalnic neizogibno. »Številne poslovalnice so si lokacijsko izjemno blizu, se nahajajo v razdalji le nekaj sto metrov, zato je optimizacija pričakovana. Lani smo nekaj manjših poslovalnic združili, prav tako smo s poslovalnicami združili nekatera specializirana bančna okenca in umaknili nekatere bankomate. Treba je tudi poudariti, da se bančništvo spreminja, prav tako način, kako ljudje opravljamo bančne storitve. V Novi KBM nenehno proučujemo možnosti za učinkovitejše poslovanje in se z njim prilagajamo tržnim razmeram, okoliščinam v gospodarskem okolju in navadam naših strank,« so pojasnili.Prehod na digitalno bančništvo se bo po njihovih besedah nadaljeval, saj se število uporabnikov digitalnih poti opravljanja bančnih storitev povečuje. Tudi odpuščanja bodo, ko bosta zaključena proces združitve in integracija obeh bank, zaradi podvajanja dela in avtomatizacije potrebna. O številkah ne govorijo. Kjer bo možno, bodo kot doslej uporabili mehke metode ali prerazporeditve.Nova KBM sicer zmanjšuje število zaposlenih od leta 2010. V obdobju, ko je bila banka v lasti države, se je število zaposlenih zmanjšalo za približno 80 na leto, v zadnjih petih letih pa za približno sto na leto (podatek samo za Novo KBM). Zaradi združevanja bo številka prihodnje leto nekoliko višja. Združena banka (Nova KBM in nekdanja Abanka) trenutno zaposluje približno 2000 ljudi.