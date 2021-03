Prihodnji petek o vstopu Fortenove v Mercator

Zaključek poravnave

Mercator se, kot kaže, seli pod okrilje Fortenove, naslednice nasedlega Agrokorja. Skupščina imetnikov depozitarnih potrdil Fortenova grupe bo 12. marca med drugim odločala o zamenjavi delnic, ki jih ima Sberbank v Mercatorju za deleže v Fortenova grupi. Kmalu naj bi bili izpolnjeni pogoji za prenos Agrokorjevega 70-odstotnega deleža v Mercatorju na hrvaško skupino.»Če bo zamenjava delnic odobrena, bo 18,53 odstotka delnic Mercatorja v lasti Sberbank prenesenih v Fortenova grupo. Ta zamenjava bi hkrati povečala delež Sberbank v lastništvu Fortenova grupe na 44 odstotkov,« so sporočili iz družbe. Dodali so, da bi s sprejetjem teh sklepov in po pridobitvi soglasja regulatorja za koncentracijo Mercatorja in Fortenova grupe na srbskem trgu bili doseženi vsi preostali ključni predpogoji za skorajšnji prenos delnic Mercatorja na Fortenova grupo.Če bodo predlagani sklepi izglasovani, bo Fortenova grupa prejela soglasje za razširitev obstoječega finančnega dogovora s HPS partnerji in VTB banko v znesku do največ 390 milijonov evrov, ki bi jih Fortenova grupa posodila Mercatorju za refinanciranje Mercatorjevega dolga do bank. Mercator ima še za okoli 500 milijonov evrov dolga, ki zapade sredi letošnjega leta. Kot smo poročali, pa bi lahko del tega dolga poplačal tudi z obveznicami.Delničarji se bodo poleg odločitev, povezanih z Mercatorjem, odločali tudi o krepitvi upravnega odbora Fortenova grupe, ki bo, v kolikor bo predlog sprejet in izglasovan, vključeval tri nove neizvršne člane:in. Hkrati bi z izvolitvijo novih članov uprave začel veljati odstop, ki ga je na mesto neizvršnega člana uprave podal»Pred nami je zelo pomembna skupščina, saj bodo delničarji glasovali o odločitvah, pomembnih za naše poslovanje, z več vidikov. Najprej bodo s sprejetjem predlaganih odločitev, povezanih z Mercatorjem, izpolnjeni še zadnji elementi poravnave upnikov Agrokorja. Osebno sem še posebej vesel, da bodo s tem formalno zaključene vse obveznosti, ki izhajajo iz poravnave, natanko tri leta po tem, ko sem sprejel izziv vodenja postopka izrednega upravljanja Agrokorja v zapletenih okoliščinah,« je povedal, član uprave in izvršni direktor Fortenova grupe, ki pričakuje, da bo prenos Mercatorja končan do konca meseca.