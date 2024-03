Prihodnost proizvodnje je digitalna in zelena

V nadaljevanju preberite:

»Ne glejte nazaj, to ni smer, v katero gremo.« Tako se je glasilo sporočilo konference FOMI 2024, ki je prejšnji teden pokukala v tehnološko gnano prihodnost proizvodnje in industrije.

»Industrija podpira zeleni prehod in se nanj pospešeno pripravlja. Država potrebuje industrijo, da bi v Sloveniji zagotovili krožno gospodarstvo in dosegli, da bo (čim) manj uvoza pretežno umazane proizvodnje,« je povedala Vesna Nahtigal, predsednica Gospodarske zbornice Slovenije.

»Slovenska industrija ustvari četrtino BDP države, kar je več od povprečja držav EU. Evropa ugotavlja, kako pomembna je vsaka industrija materialov, saj lahko vodi v samozadostnost države in posledično ustvarja veliko konkurenčno prednost. Tako slovenska kot evropska podjetja pa so čedalje bolj glasna pri svojih zahtevah in proti napačnim političnim odločitvam. Energetsko intenzivna industrija potrebuje dolgoročno konkurenčne vire. Industrija v Sloveniji porabi okoli 70 odstotkov zemeljskega plina in skoraj polovico elektrike, pri čemer skoraj ves zemeljski plin in nafto uvozimo, le pri električni energiji smo samopreskrbni,« je pojasnila Nahtigalova.