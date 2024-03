Prihodnost zelenih financ

Sodelovanje s podjetji pri spodbujanju trajnosti v celotnem gospodarstvu in s tem usmerjanje kapitala v trajnostne naložbe opredeljujejo ključno vlogo finančnega sektorja pri spodbujanju zelenega prehoda.

Britansko-slovenska gospodarska zbornica je na konferenci o novih finančnih in zavarovalnih mehanizmih, ki so prilagojeni zahtevam ESG in bodo lahko olajšali zeleni prehod gospodarstva, zbrala širok krog strokovnjakov in finančnih specialistov ter uglednih predstavnikov gospodarstva iz Slovenije in Hrvaške, ki so svoja mnenja in poglede soočili s kolegi iz Združenega kraljestva.

Britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler je Sloveniji in Hrvaški izrazila podporo Združenega kraljestva, vodilnega na področju zelenih financ, pri razvoju novih finančnih orodij in ob tem izpostavila: »Zlasti v luči lanskih rekordnih poplav v zgodovini Slovenije, ki jih meteorologi povezujejo s podnebnimi spremembami, vidimo, kako te posledice vplivajo na gospodarstvo in finančni sektor. Zato moramo ukrepati hitro, da bi zmanjšali stroške in ublažili tveganja.«

O tem, da E v ESG standardih ne more delovati brez S in G, pa je bil kritičen Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB: »Ljudem ne morete pridigati, naj bodo zeleni, ko se dogajajo vojne in ljudje streljajo drug na drugega. Moje sanje so, da bi polovico tega, kar vlagamo v obrambo, vložili v zeleni prehod.« Mnenja je, da je »v bančnem sistemu v naši regiji veliko denarja, vendar primanjkuje projektov gospodarstva, ki bi zeleni prehod tudi implementirali«.

O potencialu zelenih finančnih produktov pa je Luke Davies iz Investicijske banke Barclays opozoril: »Zelene obveznice, zelena posojila, in skladi za naložbe z učinkom predstavljajo le vrh ledene gore v smislu instrumentov, ki so nam na voljo za usmerjanje pomembnega kapitala v trajnostne pobude. Ti produkti ne ponujajo le konkurenčnih donosov in profilov tveganja, temveč tudi zagotavljajo, da so investitorji del rešitve globalnih okoljskih vprašanj.«

Predsednik uprave Triglav Skladov Benjamin Jošar se je strinjal, da je »trajnost neločljivo povezana z upravljanjem premoženja,« in dodal, da se strateška usmeritev odraža v celotnem poslovanju in posledično tudi v produktni paleti družbe: »Trajnostne dejavnike smo integrirali v investicijski proces, večina naših skladov je že upravljanjih na način, da te vidike upoštevajo. Verjamemo, da je prihodnja blaginja celotne družbe odvisna od zelenega prehoda.«

Z raznoliko ponudbo zelenih produktov okoljskim zahtevam sledi tudi Zavarovalnica Triglav, je izpostavil direktor premoženjskih zavarovanj Peter Filip Jakopič: »Nudimo finančno varnost voznikom mikromobilnih prevoznih sredstev in električnih vozil ter nagrajujemo okolju prijazno vožnjo. Pri avtomobilskih škodah si prizadevamo za popravila namesto nadomestil z novimi deli. Lastnikom stanovanjskih hiš omogočamo zavarovanje sončnih elektrarn in kritje stroškov električne energije v primeru zastoja proizvodnje le-te.«