Prikaz nasprotnih dejstev

V članku, Pritožniki očitajo, da Skytoll nima referenc za e-vinjete, ki je bil objavljen v tiskani in spletni izdaji 23. aprila 2021, je bilo med drugim zapisano, da je DARS večkrat spremenil razpis v korist Skytolla. Gre za neresnično navedbo, ki jo odločno zavračamo. Vse spremembe smo naredili kot odziv na anonimna vprašanja in pobude potencialnih ponudnikov, ki smo jih prejeli preko portala javnih naročil. Ta zagotavlja, da so vsa vprašanja in naši odgovori dostopni vsem ponudnikom, s čimer je zagotovljena njihova enakopravna obravnava. Pri vseh spremembah, ki smo jih naredili, smo zasledovali ključni cilj, da omogočimo konkuriranje čim večjemu številu usposobljenih ponudnikov. Ob tem znova poudarjamo, da so bili vsi ponudniki do odpiranja ponudb anonimni. To pomeni, da nismo vedeli ne njihovega števila, še manj pa, kdo to so.



Edino dejstvo je, da smo vse spremembe v postopku javnega naročila za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete naredili v skladu z Zakonom o javnem naročanju, ki predvideva, da se lahko razpis spreminja z načeli enakopravnosti, konkurenčnosti in sorazmernosti.



Marjan Koler, Komuniciranje DARS, d. d.

