Primark (znova) pretresa škandal

Irski modni velikan Primark, sinonim za dostopno hitro modo, se je (znova) znašel v vrtincu negativne publicitete. Po poročanju medijev, kot sta Telegraph in Retail Gazette, so se po aprilskem odhodu dolgoletnega izvršnega direktorja Paula Marchanta pojavile obtožbe o njegovem neprimernem vedenju do ene izmed zaposlenih.

Čeprav je bil Marchantov odhod uradno napovedan že septembra 2023 kot upokojitev po skoraj dveh desetletjih vodenja podjetja, so kasnejša razkritja o preiskavi zaradi domnevnih »neprimernih opazk in razmerja«, kot navaja Guardian, vrgla senco dvoma na okoliščine njegovega odhoda in na ugled podjetja.