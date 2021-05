Prispeli dve kandidaturi za novega predsednika GZS

Predstavitev programa v sredo

Iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so sporočili, da so v primernem roku prejeli dve kandidaturi za novega predsednika. Aktualni predsednikse za nov dveletni mandat ne bo potegoval, kandidata pa staiz podjetja SIJ iniz Basfa Slovenija.Gorjupu trenutni mandat poteče 27. maja, nazadnje je zanj glasovalo 69 od 76 članov skupščine. Gorjup je zbornici predsedoval že drugič, prvi mandat mu je skupščina dodelila leta 2017.Nova kandidata bosta svoj program in vidik na položaj predsedstva predstavila v sredo, 5. maja, ko bo izvedena tudi volilna skupščina. Na sami seji skupščine bo po volilnem pravilniku možna tudi razširitev liste kandidatov, če bo novega kandidata z njegovim soglasjem predlagalo vsaj deset članov skupščine, še pravijo na zbornici.