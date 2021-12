Prizadevanja, da Slovenija postane zgled digitalne Evrope

IKT horizontalna mreža (IKT HM), ki jo na gospodarski zbornici vodi Združenje za informatiko in telekomunikacije, je napovedala strateško sodelovanje s fundacijo FIWARE. Slednja spodbuja uporabo odprtih standardov na podlagi odprtokodnih tehnologij, referenčnih arhitektur in pametnih podatkovnih modelov. Pri horizontalni mreži pravijo, da bo sodelovanje povečalo inovativnost in spodbudilo razvoj digitalnih rešitev.

Na gospodarski zbornici razlagajo, da je bilo sodelovanje med Fundacijo FIWARE in IKT HM plodno predvsem v okviru projekta Gaia-X, začelo pa se je v začetku tega leta, ko se je horizontalna mreža pridružila FIWARE. Sodelovanje vodita Ulrich Ahle, izvršni direktor fundacije FIWARE in Andreja Lampe, vodja mreže IKT HM. FIWARE je v preteklosti že podal primere uporabe projekta Gaia-X, Lampejeva pa vodi Gaia-X Hub Slovenija.

»Navdušen sem, ko vidim, da fundacija FIWARE in IKT HM sodelujeta pri pospeševanju odprtih standardov po Evropi, še posebej v Sloveniji. To razvijalcem omogoča, da še naprej preskakujejo ovire in posodabljajo razvoj aplikacij. Prav tako zagotavlja, da lahko mesta in skupnosti replicirajo in razširijo rešitve na globalni ravni,« je strateško sodelovanje komentiral Ahle.

Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS Nenad Šutanovac. FOTO: Tadej Kreft/Kraftart

Dostopne storitve in odprti podatki

Gaia-X središča so osrednje kontaktne točke za podjetja, javni sektor in ostala združenja v sodelujočih državah projekta Gaia-X. Omenjeni projekt sicer predstavljajo kot podatkovni ekosistem, ki ponuja transparentno in varno infrastrukturo za deljenje odprtih podatkov. V sklopu ekosistema so prosto dostopne in varne tudi različne storitve oblaka. V tem kontekstu so glavni cilj Gaia-X središč prepoznavanje ustreznih zahtev uporabnikov in konceptualizacija primerov uporabe.

IKT horizontalno mrežo na GZS vodi Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT). FOTO: Arhiv Zaps

Do sklenitve sodelovanja prihaja med predsedstvom Slovenije Svetu EU. »Predsedstvo se je osredotočalo na štiri področja delovanja: krepitev vloge digitalne tehnologije, da se omogoči trajnostno in vključujoče okrevanje; umetna inteligenca in učinkovita standardizacija; močnejša infrastruktura – ki temelji na hitri povezljivosti in kibernetski varnosti; in čezmejni pretok podatkov za bolj odporne industrije in zdravstvo,« minulo dogajanje povzemajo na gospodarski zbornici.

IKT horizontalna mreža s tovrstnimi odločitvami uresničuje vizijo, da postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi. Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS Nenad Šutanovac v tem smislu poudarja, da je opisano sodelovanje ključnega pomena za vzpostavitev skupnih standardov in orodij, ki bodo slovenskim podjetjem omogočila uspešno tekmovanje na mednarodnem prizorišču.