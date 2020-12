Prof. dr. Ivan Turk (1930–2020) – človek z načrtom

V nadaljevanju preberite:

Neven in Ajda Borak sta napisala tekst o pokojnem ekonomistu Ivanu Turku in njegovemu prispeku k razvoju Ekonomske fakultete v Ljubljani. Na področju računovodstva je naredil tisto, kar so na področju splošne ekonomije naredili Aleksander Bajt, France Černe in Ivan Lavrač.