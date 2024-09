Proizvodnja iz nizkoogljičnih virov bistveno cenejša kot iz fosilnih goriv

V nadaljevanju preberite:

Dobre hidrološke razmere so lani močno povečale proizvodnjo hidroelektrarn in posledično opazno znižale proizvodno ceno elektrike iz obnovljivih virov. Najbolj, za skoraj tretjino, je poskočil strošek proizvodnje v največji termoelektrarni. A čeprav so se proizvodne in borzne cene nižale, so večji slovenski prodajalci lani elektriko podražili. Kdo je cene nižal in kdo višal?

V nadaljevanju preberite po kašni ceni so elektriko lani oddajali Teš, Nek in slovenske hidorelektrarne. In koliko višjo ceno so ponujali prodajalci elektrike.