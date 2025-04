Projekti za levi tir in spopad s plazom

V nadaljevanju preberite:

Delavci Kolektorja CPG so včeraj v dolini Glinščice zabetonirali prvega od desetih pilotov v območju galerije glavne cevi drugega tira pred predorom Lokev. Za zaustavitev premikov hriba oziroma pozno odkritega plazu ob izhodu prvega (najdaljšega) predora je nujno treba postaviti deset pilotov. Opravljeno delo kaže, da jim bo zadnjo (in morda najtežjo) oviro pri gradnji nove proge med Divačo in Koprom vendarle uspelo odpraviti do konca marca leta 2026 – do takrat morajo izvajalci zagotoviti tudi prevoznost proge.