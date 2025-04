Promet raste, ogljična nevtralnost se odmika

V nadaljevanju preberite:

Letalski promet se je lani po vseh kazalnikih robustno povečal, podobno statistika kaže letos. Ob tem pa predsednik svetovnega panožnega združenja opozarja, da tej transportni panogi v prizadevanjih za ničelne emisije ne gre dobro, da so zelo negotovi tudi vmesni cilji na tej poti, s prstom pa kaže predvsem na dobavitelje goriv. Kakšni so pravzaprav okoljski cilji v letalskem prometu, kakšni so roki za vsaj delno zmanjšanje izpustov? Kakšna je situacija na področju trajnostnih goriv? Kdaj lahko pričakujemo nova bolj varčna letala? Kako naj bi s tehniko prišlo do nižje porabe?