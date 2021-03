Proračun po dveh mesecih že s 661 milijoni primanjkljaja

Primanjkljaj državnega proračuna je v prvih dveh mesecih 2021 po začasnih podatkih znašal 661 milijonov evrov, kar je skoraj četrtina predvidenega primanjkljaja za vse leto 2021. Brez učinka ukrepov za ublažitev posledic covida bi bil sicer primanjkljaj v prvih dveh mesecih manjši in bi znašal 128 milijonov evrov, ugotavlja v mesečnem poročilu fiskalni svet, ki ga vodiMesečni obseg ukrepov z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna je februarja znašal 65 milijonov evrov, kar je eden najmanjših mesečnih obsegov od začetka epidemije. V prvih dveh mesecih 2021 je skupni neposredni učinek ukrepov znašal 538 milijonov evrov, od tega večina (522 milijonov) na odhodkovni strani. Brez omenjenega učinka covida so sicer proračunski prihodki v prvih dveh mesecih letos znašali milijardo 605 milijonov evrov, odhodki pa milijardo 733 milijonov evrov.Skupni neposredni učinek ukrepov za ublažitev posledic epidemije od marca 2020 znaša dve milijardi 963 milijonov evrov, skupni obseg z upoštevanjem tudi potencialnega učinka na rezultate državnega proračuna iz naslova poroštev, likvidnostnih kreditov in odlogov plačil kreditnih obveznosti pa je skoraj 3,5 milijarde evrov, so izračunali v fiskalnem svetu.V ukrepe za ohranjanje delovnih mest je bilo decembra 2020 vključenih 71.200 zaposlenih oziroma 8,9 odstotka vseh zaposlenih, kar je za več kot polovico manj kot aprila in maja. Temeljni dohodek je decembra prejelo 33.600 samozaposlenih oziroma okoli tretjina vseh, medtem ko je spomladi lani ta delež znašal okoli 45 odstotkov. Ob nadaljevanju primanjkljaja, ki ga ugotavlja tudi fiskalni svet, bi sicer na ministrstvu za finance že morali resno razmisliti o pripravi rebalansa letošnjega državnega proračuna.