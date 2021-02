Proračun že potreben rebalansa

V nadaljevanju preberite:

Državni proračun je imel januarja 432 milijonov evrov primanjkljaj, kar je najslabši začetek leta odkar ministrstvo za finance mesečno beleži podatke. V članku najdete podrobno analizo januarskih proračunskih prilivov in odlivov. Koliko je šlo za pokojnine, koliko za pomoči podjetjem in posameznikom? Je država januarja pobrala manj davkov in prispevkov kot lani?