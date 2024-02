Prvi milijoni sklada za obnovo že na računu

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh bo vendarle zaživel poseben proračunski sklad, ki ga je vlada predvidela z interventnim zakonom za financiranje izvajanja ukrepov za obnovo in razvoj ter spremljajočih preventivnih ukrepov proti poplavam in plazovom. Denar na podračunu sklada za obnovo bo po zakonu upravljalo ministrstvo za finance, sredstva pa se bodo nalagala v sistem enotnega zakladniškega računa države ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti, pojasnjujejo na ministrstvu.