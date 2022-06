Prvi preboj na trasi drugega tira

Na trasi drugega tira med Divačo in Koprom so danes prebili predor Mlinarji, prvega od sedmih predorov. Dela na drugem tiru izvajajo Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin.

Pavel Hevka, predsednik uprave projektne družbe 2TDK je poudaril, da z deli prehitevajo časovni načrt za 43 dni, prav tako so pri predoru Mlinarji prihranili deset odstotkov predvidenih sredstev. Gradnja predora je bila ocenjena na sedem milijonov evrov.

Preboj predora so si ogledali Bojan Kumer, slovenski minister za infrastrukturo, Adil Karaismailoğlu, turški minister za promet in infrastrukturo, Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG, Başar Arioğlu, predsednik upravnega odbora Yapi Merkezi.