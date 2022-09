Puščanje največje plinske povezave med Rusijo in EU

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Danska včeraj opozorila, da pušča sicer nedelujoči plinovod Severni tok 2, je Švedska danes odkrila, da na vsaj dveh mestih pušča tudi največji plinovod, ki povezuje Rusijo in Evropo – Severni tok 1. Ta je trenutno zaprt zaradi popravil, a njegovo zaprtje bi lahko s tem postalo trajno. Kako bo to vplivalo na preskrbo plina v EU? Lahko Evropa preživi zimo brez Ruskega plina? Kateri plinovodi med Rusijo in Evropo sploh še delujejo?