Rabljeni avtomobili dražji, na nove se čaka

Avtomobilska industrija bi lahko delala z vsemi obrati, a jo tare pomanjkanje sestavnih delov, predvsem čipov, ki so del vsakega avta. Pri Porscheju Slovenija pravijo, da dobavni roki za nekatere modele segajo že krepko v leto 2022, obenem se s pomanjkanjem čipov srečujejo tudi ameriški in azijski proizvajalci. Toyota je za september napovedala zmanjšanje proizvodnje za kar 40 odstotkov, njeno krčenje sta potrdila tudi Ford in General Motors. Rabljeni avtomobili vse bolj iskani.