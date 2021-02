Račun, ki ni šala, ampak draga šola

V nadaljevanju preberite:

Spletna platforma MojeZnanje.si nagovarja potrošnike s ponudbo spletnih tečajev z različnih področij. Njihov nizkocenovni model je zasnovan tako, da nagovarja nove uporabnike tudi s ponudbo brezplačnega petnajstdnevnega testnega obdobja. Da ne bi kupovali mačka v žaklju in tudi zaradi res velike in pestre ponudbe spletnih izobraževanj predvsem v času epi-demije, se jih veliko odloči sprejeti testno ponudbo. Tu pa se zadeva pogosto zaplete, če se posamezniki pozabijo pravočasno odjaviti. Prezrli so namreč, da jih čaka visoka pogodbena kazen, enoletna naročnina. V nadaljevanju preberite, kako se znajdejo v primežu ponudnika izobraževanja, pri katerem je Tržni inšpektorat RS enkrat že ugotovil uporabo nepoštenih pogodbenih pogojev, zaradi številnih novih pritožb pa je lani uvedel nov postopek nadzora, ki še ni končan.