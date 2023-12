Inflacija se je decembra znižala na 4,2 odstotka

Letos je bila inflacija 4,2-odstotna, kar je manj kot mesec prej (4,9 odstotka) in najmanj po oktobru 2021. Najbolj so jo zaznamovale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Storitve so se v enem letu podražile za šest, blago pa za 3,3 odstotka. Na mesečni ravni so se cene v povprečju znižale za 0,5 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs)

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,6 odstotka). Podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 6,3 odstotka) so imele 0,6 odstotne točke vpliva. Po 0,5 odstotne točke vpliva so dodale še višje cene v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 9,4 odstotka), zdravstvo (za 8,5 odstotka), restavracije in hoteli (za 7,9 odstotka) ter raznovrstno blago in storitve (za 6,2 odstotka).

Na mesečni ravni so pocenitve naftnih derivatov (dizelskega goriva za 8 odstotkov, tekočih goriv za 7,6 in bencina za 5,3 odstotka) so k mesečni deflaciji prispevale 0,4 odstotne točke. Decembra so se znižale cene zbiranja odpadkov (za 8,1 odstotka), počitniških paketov (za 3,1 odstotka) in prevoznih sredstev (0,9 odstotka).

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila 3,8-odstotna (v prejšnjem decembru 10,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,5-odstotna (prejšnji mesec −0,8-odstotna). Povprečna letna inflacija je zaradi visoke rasti cen v prvih treh četrtletjih sicer dosegla 7,4 odstotka.