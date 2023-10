Letna rast cen 6,9-odstotna, mesečna pa 0,2-odstotna

Na letni ravni smo imeli 6,9-odstotno inflacijo, medtem ko je bila ta v istem mesecu prejšnjega leta 9,9-odstotna. Cene storitev so se v povprečju zvišale za 8,1 odstotka, cene blaga pa za 6,3 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 8,5 odstotka, poltrajno blago za 3,2 odstotka in trajno blago za 0,4 odstotka. Letna inflacija je predvsem izraz dražje hrane in električne energije, so pojasnili na Sursu.

Najbolj, za 1,3 odstotne točke, so letno inflacijo zvišale za 7,3 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Sledile so podražitve električne energije (za 24,3 odstotka), te so k inflaciji prispevale 0,8 odstotne točke ter podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 7,1 odstotka) s prispevkom 0,7 odstotne točke.

Po drugi strani so se v letu dni najopazneje pocenila trdna goriva (za 14,1 odstotka) in inflacijo ublažila za 0,2 odstotne točke. Za prav toliko, za 0,2 odstotne točke, so jo znižala tudi cenejša prevozna sredstva (za 2,7 odstotka).

Dražja oblačila, cenejši počitniški aranžmaji

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,2 odstotka. Oktobra je bil še vedno opazen vpliv sezonske zamenjave kolekcij v trgovinah; cene oblačil in obutve so se dvignile za 2,5 odstotka in k inflaciji prispevale 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so inflacijo zvišale še podražitve svežega sadja (za 8,4 odstotka), tekočih goriv (za 5,7 odstotka), dizelskega goriva (za 3,9 odstotka), farmacevtskih proizvodov (za 2,3 odstotka) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,9 odstotka). Po drugi strani so mesečno inflacijo ublažili (za 0,2 odstotne točke) cenejši počitniški paketi (za 5,6 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa so prispevale še nižje cene toplotne energije (za 5,3 odstotka) in nastanitvenih storitev (za 3,6 odstotka) ter vse druge mesečne pocenitve.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 6,6-odstotna (oktobra lani 10,3-odstotna). Na mesečni ravni so se cene zvišale za 0,3 odstotka (prejšnji mesec za 0,7 odstotka). Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 7,9 odstotka, cene blaga pa za 6,0 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 8,3 odstotka in poltrajno blago za 3,4 odstotka. Cene trajnega blaga so bile nižje za 0,7 odstotka.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah evropske monetarne unije septembra 4,3-odstotna (mesec prej 5,2-odstotna) in v državah članicah EU 4,9-odstotna (mesec prej 5,9-odstotna). Najnižja je bila na Nizozemskem (–0,3-odstotna), najvišja na Madžarskem (12,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 7,1 odstotka.