Banka Slovenije v prihodnje pričakuje višjo rast in nižjo inflacijo

V Banki Slovenije pričakujejo, da bo letošnja gospodarska rast znašala 1,3 odstotka, v naslednjih treh letih pa se bo z večanjem realnih dohodkov gospodinjstev in zunanjega povpraševanja ustalila nad dvema odstotkoma (v 2024 naj bi znašala 2,2, v 2025 2,3 in v 2026 2,5 odstotka), vendar pa bo ob nizki rasti investicij in tesnem trgu dela ostala pod dolgoročnim potencialom.

Kar zadeva inflacijo se bo s krepitvijo stroškov dela le postopoma zniževala. Realna rast plač bo v povprečju obdobja 2024–2026 presegala rast produktivnosti, kar bo ohranjalo povišane rasti cen, zlasti storitev. Pričakujemo, da bo inflacija v celotnem napovednem obdobju ostala nad dvoodstotnim ciljem denarne politike in nad povprečjem evrskega območja. Glede na napovedi bo v povprečju letošnjega leta znašala 7,2 odstotka, naslednje leto 3,0 odstotka, v letih 2025 in 2026 pa 3,1 odstotka oziroma 2,1 odstotka.

V Banki Sloveniji v novi napovedi makroekonomskih gibanj še ocenjujejo, da bo h krepitvi gospodarske rasti pomembno prispevala večja zasebna potrošnja, ki bo ob visoki zaposlenosti in umirjanju inflacije temeljila na realni rasti razpoložljivega dohodka in izboljšanem zaupanju gospodinjstev. Postopoma se bo krepilo tudi tuje povpraševanje. Rast zunanje menjave bo ob usihanju učinkov odpiranja gospodarstva po pandemiji posledica ponovne vzpostavitve predpandemičnega ravnotežja med trgovino z blagom in storitvami ter nadaljnjega izboljševanja ponudbenih dejavnikov. V nasprotju s končno potrošnjo in zunanjo trgovino bo rast investicij v napovednem obdobju nižja od trenutne, a bo kljub vplivu preteklih dvigov obrestnih mer in prehodu na novo večletno finančno perspektivo EU njihova raven ostala visoka, tudi zaradi naložb v obnovo gospodarstva po poplavah.

Ob tesnem trgu dela in počasnejši gospodarski rasti se bo rast zaposlenosti upočasnila, rast plač pa bo ostala visoka. Letos bo rast zaposlenosti znašala 1,2 odstotka, v obdobju 2024–2026 pa se bo ustalila pri 0,5 odstotka. Nominalna rast plač bo letos dosegla 11,5 odstotka, v povprečju preostalega napovednega obdobja pa bo kljub postopnemu umirjanju presegala 5 odstotkov.