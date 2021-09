Rast cen surovin se umirja, železa močno padla

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko vse leto spremljamo strmo rast cen surovin in posledično končnih izdelkov, je cena železove rude avgusta po podatkih Svetovne banke padla za četrtino, na raven z začetka leta. »Krivulja rasti cen pri več nabavnih kategorijah se je upočasnila, poravnala ali minimalno obrnila navzdol, denimo pri nekaterih plastičnih materialih, lesu, železu,« pojasnjuje predsednica Združenja nabavnikov Slovenije Marina Lindič.Kaj je razlog trenutnemu gibanju cen surovin, kdaj bodo pocenitve čutila podjetja in potrošniki ter kakšne so napovedi?