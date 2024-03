Razcvet obrambnih proračunov

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V zadnjem obdobju, zlasti v zadnjih dveh letih, so se zaradi naraščajočih geopolitičnih napetosti obeti za izpolnitev dolgoletnih zavez članic Nata, da bodo za obrambne namene namenile vsaj dva odstotka svojega bruto domačega proizvoda (BDP), znatno izboljšali.

Tako Severnoatlantsko zavezništvo napoveduje, da bo ta cilj izdatkov za obrambo v tekočem letu doseglo rekordnih 18 od trenutno 32 članic. To povečanje je še posebej opazno med evropskimi državami, kar neposredno koristi evropski obrambni industriji. Pričakuje se namreč, da se bodo obrambni izdatki članic Nata (brez Združenih držav Amerike) samo letos povečali za 33 milijard dolarjev, s čimer bodo presegli prag dveh odstotkov BDP.

Za opremo gre manj kot tretjina

V strukturi obrambnih izdatkov prevladujejo stroški za osebje, ki znašajo približno 40 odstotkov celotnih izdatkov, sledi oprema, ki predstavlja okoli 30 odstotkov. S povečanjem financiranja se pričakuje predvsem krepitev segmenta opreme, kar predstavlja pozitivno novico za evropsko obrambno industrijo.

Večino pogodb za nakup orožja in opreme bodo prejele družbe, ki so locirane v državah članicah Nata, pri čemer imajo trenutno vodilno vlogo ameriška podjetja, ki so največji svetovni dobavitelji vojaške opreme. Kljub njihovemu prevladujočemu položaju pa lahko pričakujemo, da si bo večji delež trga izborila tudi evropska obrambna industrija.

Industrijska proizvodnja vojaške opreme in streliva v evroobmočju je močno narasla od začetka leta 2022, pri čemer izstopa predvsem Nemčija. Največji evropski proizvajalci vojaške opreme, kot so britanski BAE Systems, francoski Safran, Thales in Airbus, nemški Rheinmetall ter italijanski Leonardo, poročajo o rekordnih rezultatih in napovedih.

Rheinmetall, znan predvsem po proizvodnji tanka leopard, pričakuje, da se bo njegova prodaja letos povečala na približno deset milijard evrov, predvsem zaradi povečanega povpraševanja iz evropskih držav. Obseg naročil v podjetju znaša približno 40 milijard evrov, kar predstavlja skoraj 50-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom. Italijanski Leonardo je konec prejšnjega meseca ob objavi rezultatov poročal o podobnih številkah, saj se je obseg prihodkov na področju letalstva (helikopterji), povečal za 34 odstotkov.