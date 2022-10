Raziščite tuje trge in spoznajte nove poslovne partnerje

Poslovne priložnosti na ameriškem trgu

ZDA so največje svetovno gospodarstvo in največji uvoznik izdelkov na svetu. Raznolik trg s potrošniki z visoko kupno močjo in visoka tehnološka razvitost ponujata poslovne priložnosti tudi slovenskim podjetjem.

SPIRIT Slovenija in AmCham Slovenija vabita slovenska podjetja, ki vas zanimajo digitalna transformacija, novi poslovni modeli in najnovejše tehnološke inovacije k udeležbi v poslovno-razvojni delegaciji Digital Future, ki bo od 3. do 9. 1. 2023 v Las Vegasu, ZDA. Obiskali boste inovativna podjetja s področij mobilnosti, telekomunikacij in IT, najpomembnejši tehnološki sejem CES 2023 v Las Vegasu ter se srečali z gospodarskim združenjem in razvojno agencijo Nevade. Poslovna delegacija je odlična priložnost za vse, ki želite na ameriškem trgu poiskati nove priložnosti ali poslovne partnerje ter preveriti konkurenčnost svojih izdelkov ali storitev. Svojo udeležbo v delegaciji lahko potrdite do 28. 10. 2022.

Od 17. do 21. 4. 2023 SPIRIT Slovenija v Koloradu, ZDA organizira Poslovno investicijsko konferenco, gospodarsko delegacijo za podjetja s področja vesoljske industrije z obiskom dogodka Space Symposium, in gospodarsko delegacijo, namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju »outdoor« aktivnosti, zdravja, medicinske opreme, IoT in naprednih tehnologij. Več informacij o dogodkih bo na voljo na www.izvoznookno.si.

Spoznajte podjetja iz Uzbekistana

Slovenska podjetja se lahko udeležite Slovensko-uzbeškega poslovnega foruma, ki bo 16. 11. 2022 v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Na forumu boste spoznali uzbeško poslovno in investicijsko okolje ter imeli priložnost b2b pogovorov s podjetji iz Uzbekistana. Delujejo na področjih gradbeništva, farmacevtskih izdelkov, informacijske in komunikacijske tehnologije, gradbenih materialov, gostinstva in turizma. Prijavo za udeležbo na forumu lahko pošljete do 11. 11. 2022.

Do novih poslovnih kontaktov tudi na športno-poslovni konferenci

Največji ženski športni dogodek v zgodovini Republike Slovenije, evropsko prvenstvo za ženske v rokometu, bo slavnostno odprla športno-poslovna konferenca Poslovne priložnosti v Sloveniji, ki bo od 2. do 4. 11. 2022 v Grand hotelu Union v Ljubljani. Vabljeni, da se pridružite razpravi o strategiji športa, energetike, trajnosti in krepitvi vloge žensk. Več informacij o dogodku, na katerega se lahko prijavite do 27. 10. 2022.

Pridobite kompetence za uspešen izvoz

V ozadju uspešnega izvoznega projekta so temeljita priprava, sistematičen pristop in premišljena izvozna strategija podjetja.

V mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja (ITM – International Trade Management) podjetja pripravite izvozni načrt in pridobite kompetence, s katerimi ga lahko tudi uspešno izvedete. V praktično naravnanem programu svoje znanje in izkušnje z vami delijo mednarodno priznani strokovnjaki in svetovalci s področij raziskav trga, trženja, pogajanj, medkulturnih razlik in uvajanj sprememb v podjetja. Zaposleni v izvoznih oddelkih podjetij ste vabljeni k posredovanju interesa za udeležbo v programu Vodenje izvoznega poslovanja (ITM – International Trade Management) 2023.

