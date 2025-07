4. julij v znamenju političnih ognjemetov

Ob ameriškem dnevu neodvisnosti se je v prestolnici Washington pokazala prva dama slovenskega rodu Melania Trump, obiskala je bolnišnico za otroke in vojaške družine za 4. julij povabila na piknik. Pripisujejo ji, da je pogosto s sinom Barronom, ki študira v New Yorku, njen predsedniški mož pa je tudi sam prezaposlen. Donald Trump je s kongresnim blagoslovom za svoje proračunske prioritete dan pred tem dosegel velik notranjepolitični uspeh. Zunanjepolitične je poudaril z načrtovanim preletom bombnikov B-2 nad Washingtonom, s katerimi so ZDA nedavno napadle iranske jedrske objekte. Pet mesecev po ponovnem vstopu v Belo hišo suvereno obvladuje državo.

Prva dama Melania je obiskala bolne otroke. FOTO: Jemal Countess/AFP

V prvem mandatu 45. in 47. republikanskega predsednika so se v Beli hiši še skrivali »anonimni uporniki«, po dveh ustavnih tožbah, kriminalnih pregonih za skupaj 700 let zapora in več poskusih atentata zdaj 79-letnik brezkompromisno uresničuje svojo vizijo bogate, v svetu dominantne Amerike. Trump demokratske predsednike in najmanj enega republikanskega predhodnika – Georgea W. Busha – obtožuje izdaje delavskega razreda in tradicionalnih vrednot. S četrtkovo potrdit­vijo tako imenovanega velikega čudovitega zakona hoče ZDA vrniti v zlato dobo in obračunati z demokratskimi družbenimi eksperimenti. Univerzam grozi z odvzemom državnih sredstev in jih sili h končanju pozitivne diskriminacije rasnih, spolnih in drugih manjšin, biološke moške, ki so spremenili spol, izganja iz ženskih športov.

Oče gibanja Naredimo­ Ameriko spet veliko (Maga) v gospodarstvu zagovarja stališče, da nizki davki spodbujajo gospodarsko rast, in veliki čudoviti zakon podaljšanim iz prvega mandata dodaja nove. Velikopotezno odpravlja regulacije za pridobivanje energije in drugega. Velik del novega proračunskega denarja pa namenja obračunu z rekordnim priseljevanjem pod taktirko Joeja Bidna, ki naj bi v ZDA spustil več kot dvajset milijonov ljudi iz vsega sveta. Trump obtožuje demokrate uvažanja volivcev in odvzemanja dela Američanom. Nekatere od teh pa mora šele prepričati k iskanju dela, kar namerava storiti s pogojevanjem dostopa do zdravstvenega zavarovanja za revne in pomoč v hrani z zaposlitvijo.

Republikanski kongresniki so se objemali po sprejemu t.i.velikega čudovitega zakona. FOTO: Kevin Dietsch Getty Images via AFP

Republikanski prvak v senatu ni uspel z odpovedjo programa Medicaid za nezakonite priseljence, a bo to morda poskušal doseči z drugimi ukrepi. Na pomoč mu je priskočilo ustavno sodišče z omejit­vijo pristojnosti zveznih sodnikov, ki so doslej tudi pri migrantski krizi vezali roke zvezni administraciji. Nad nasilne demonstrante za nezakonite priseljence je že poslal vojsko. To hoče okrepiti z dodatnimi sredstvi in je celo pomoč Ukrajini ustavil z argumentom, da je Biden z njo izpraznil domače orožarne. Sam načrtuje sistem za obrambo pred sovražnimi izstrelki po vzoru tistega, s katerim se je Izrael branil med vojno z Iranom.

Doma in po svetu najprej Amerika

Trump z enako buldožersko politiko, s kakršno prevladuje doma, deluje tudi v tujini. Ameriški bombniki B-2, ki so pomagali z bombardiranjem jedrskih objektov v islamski republiki, so razvoj iranske jedrske bombe po nekaterih ocenah zaustavili le za dve leti, Iran pa je vsaj za zdaj prešibek za vzdrževanje pomoči protiizraelskim milicam na širšem območju Bližnjega vzhoda. Trump je včeraj palestinskemu Hamasu dal 24 ur za soglasje k premirju v Gazi. Ameriški predsednik je pomagal tudi pri končanju konfliktov med Ruando in Kongom ter Indijo in Pakistanom, evropske partnerje v Natu je prepričal o večji skrbi za lastno varnost.

Bombniki B-2. FOTO: Britansko ministrstvo za obrambo

Ta bo nujna tudi zato, ker o premirju v Ukrajini še ni prepričal ruskega predsednika Vladimirja Putina, do katerega je milejši zaradi strahu pred protiameriškim povezovanjem Rusije s Kitajsko. Azijska tekmica za vojaško in gospodarsko prevlado na svetu še ni rekla zadnje besede o sedanjem ameriškem gospodarskem in vojaškem prodoru. Trump je omenjal sklenitev trgovinskega sporazuma s Pekingom, kakršne v prihodnjih dneh načrtuje tudi s številnimi drugimi državami. Če se ne bodo strinjale, namerava s kazenskimi carinami vzpostaviti dodaten dotok denarja v državno blagajno. S tem in z višjo gospodarsko rastjo naj bi poravnal povečanje že tako rekordnega državnega dolga, ki ga tudi prinaša veliki čudoviti zakon.

Trump ob nizki inflaciji in dobrem zaposlovanju od centralne banke Fed zahteva nižanje obrestnih mer ter s tem maje stolček njenega guvernerja Jeroma Powlla. Poskušal bo onesposobiti težnje držav iz skupine Brics po alternativni svetovni valuti. Še naprej pa bo vladal močno razdeljeni državi. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah se je za patriote razglasilo 91 odstotkov republikancev in le polovica demokratov.

Velika ameriška zastava pred tekmo ekip Washington Nationals in Boston Red Sox. FOTO: Greg Fiume Getty Images via AFP

O tem bo lahko razmišljal na praznovanju 4. julija s prvo damo Melanio na svojem ogromnem posestvu v Bedminstru v New Jerseyju, kamor je namenjen konec tedna. Nekdanji newyorški nepremičninski mogotec načrtuje veliko golfa in mesa na žaru. Če se mu bosta pridružila sin Barron in tast Viktor, bo morda med praznovanjem slišati tudi slovenščino.