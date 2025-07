Poplave v Teksasu zahtevale najmanj 13 življenj, številne pogrešajo

Območje ob reki Guadalupe v južnem delu osrednjega Teksasa so zaradi izjemnega deževja prizadele poplave, ki so terjale visok davek. V poplavah je po doslej znanih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, 23 deklet iz poletnega tabora pa pogrešajo, so po poročanju Reutersa sporočile lokalne oblasti.

Ameriška nacionalna meteorološka služba je razglasila izredno stanje v delih okrožja Kerr, ki leži v gričevnatem predelu južnega osrednjega Teksasa, približno 105 kilometrov severozahodno od San Antonia. Kot navajajo, je v neurju padlo do 30 centimetrov dežja.

Izsek iz videa. FOTO: ABC Affiliate KSAT via Reuters

Ekstremne poplave udarile pred zoro

Dalton Rice, mestni upravnik Kervillea, je novinarjem povedal, da so ekstremne poplave udarile pred zoro, zaradi česar oblasti niso mogle izdati evakuacijskih odredb. »Zgodilo se je zelo hitro, v zelo kratkem času, česar ni bilo mogoče napovedati niti z radarjem,« je izjavil. »Vse skupaj se je odvilo v manj kot dveh urah.« Šerifov urad okrožja Kerr je potrdil, da so doslej odkrili 13 mrtvih.

Podguverner Teksasa Dan Patrick je na tiskovni konferenci povedal, da oblasti iščejo 23 deklet, ki so na seznamu pogrešanih med več kot 700 otroki, ki so bili v poletnem taboru, ko ga je okoli 4. ure zjutraj po lokalnem času zajela povodenj.

FOTO: Michael Moad via Reuters

Večina otrok v taboru je na varnem, a jih zaradi neprevoznih cest niso mogli takoj evakuirati. »Vsi po svojih najboljših močeh delajo na tem, da bi otroke spravili na varno,« je javnosti povedal, uradnik iz okrožja Kerr. Dodal je, da so najbolj prizadeta raztresena stanovanjska naselja, parki za avtodome in kampi.

Iskalne ekipe so nad območjem letele s 14 helikopterji in ducatom brezpilotnih letal, poleg tega pa je na terenu na stotine reševalcev, ki rešujejo ljudi z dreves in iz deroče vode.

»Na teh območjih je napovedan dodaten dež,« je še povedal Patrick. »Tudi če bo dež rahel, lahko na teh območjih pride do novih poplav. V naslednjih 24 do 48 urah obstaja stalna nevarnost morebitnih nenadnih poplav od San Antonia do Waca, poleg tega pa še vedno obstaja tveganje v zahodnem in osrednjem Teksasu.«

Uradniki so sporočili, da so za pomoč lokalnim oblastem aktivirali tudi ameriško obalno stražo in Zvezno agencijo za krizno upravljanje.